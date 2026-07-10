Afrique: Coopération Côte d'Ivoire/Banque mondiale - Plus de 500 milliards Fcfa mobilisés pour divers projets

La Banque mondiale renforce son appui au développement de la Côte d'Ivoire. L'institution a procédé, le mercredi 8 juillet 2026, à la signature de cinq accords de financement avec le gouvernement ivoirien, pour un montant global de 875 millions de dollars américains, soit environ 525 milliards de Fcfa.

La cérémonie s'est tenue en marge des travaux du Groupe consultatif pour le Plan national de développement, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Selon la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Marie-Chantal Uwanyiligira, une partie de ces financements constitue un appui budgétaire, tandis que l'autre est destinée à des secteurs jugés prioritaires : l'investissement privé, l'employabilité des jeunes, la gouvernance publique, le développement communautaire dans l'Ouest du pays et l'intégration régionale du marché de l'électricité.

Au nom de son institution, elle a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la mise en oeuvre effective des projets financés.

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Ces nouveaux financements, selon la Banque mondiale, visent à soutenir les réformes structurelles engagées par le gouvernement, notamment en stimulant l'investissement privé, en renforçant la gouvernance des ressources publiques et en investissant davantage dans le développement local et le capital humain.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a paraphé ces accords au nom de l'État ivoirien. Il a salué ce nouvel appui à la Côte d'Ivoire, qui vient soutenir l'agenda des réformes du gouvernement en faveur d'un secteur privé plus compétitif, d'une mobilisation accrue des ressources intérieures et de la création d'emplois de meilleure qualité pour les jeunes.

Lors de la signature, il a insisté sur le renforcement du suivi des projets, l'accélération des décaissements et la nécessité de rapprocher davantage les actions des populations afin que leurs effets soient rapidement perceptibles au niveau local.

Dans le détail, les projets concernés portent sur l'appui à l'investissement privé et aux emplois productifs. Ils comprennent également le projet Compétences pour l'innovation, la résilience et les aspirations (Civ-Sira), le Projet de développement communautaire et local dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire (Coso), ainsi que la deuxième phase du Projet de gestion des ressources publiques pour l'emploi et la croissance (Padsa 2.0). Le cinquième projet porte sur la promotion de l'intégration des marchés de l'électricité par le gaz (Prime-Gaz).

Dans cette dynamique, un mémorandum d'intention tripartite a également été signé entre le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Eni Côte d'Ivoire et la Banque mondiale.

Selon l'institution financière, ce document établit un cadre de collaboration technique pour la réalisation d'études analytiques conjointes en vue de l'élaboration du futur Plan directeur gazier de la Côte d'Ivoire. Ce partenariat portera exclusivement sur l'assistance technique et l'évaluation des infrastructures de transport, de stockage et d'accès au gaz.

Le gouvernement ivoirien était représenté par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Selon lui, cette signature traduit la volonté des parties de préparer la mise en place des infrastructures nécessaires au développement du secteur gazier en Côte d'Ivoire.