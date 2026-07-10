Mali: Le convoi de l'armée et de l'Africa Corps est arrivé à Anéfis après d'intenses combats

Au Mali, c'est un succès pour l'armée et l'Africa Corps russe : le convoi parti le 7 juillet de Gao est arrivé dans la soirée du 9 juillet à Anéfis après de longs et violents affrontements face aux indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA) et aux jihadistes du Jnim. Les troupes basées à Anéfis ont donc enfin reçu le renfort attendu et consolident leur emprise sur cette localité stratégique de la région de Kidal. Les groupes armés n'entendent toutefois pas en rester là.

Après une dizaine d'heures d'affrontements - que les deux camps qualifient d'« intenses » -, le convoi est finalement arrivé à Anéfis dans la soirée du jeudi 9 juillet aux alentours de 20 heures.

Objectif rempli pour ce convoi de tous les dangers qui a essuyé le feu des jihadistes du Jnim et des indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA) tout au long de la journée mais qui est parvenu à forcer le passage. Les groupes armés ont fini par se replier, laissant aux soldats maliens et à leurs partenaires russes de l'Africa Corps le contrôle de la ville et du camp militaire d'Anéfis. Lire la suite...