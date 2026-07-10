Togo: Mauvaise posture

Les écrans ont-ils commencé à façonner nos corps ? Plusieurs études scientifiques récentes pointent du doigt les effets physiques d'un usage intensif du téléphone portable de l'ordinateur, des tablettes, avec des conséquences qui vont bien au-delà de la simple fatigue oculaire, souligne Togo Matin.

Premier phénomène observé : le fameux « text neck », ou cou du texto. À force de pencher la tête vers l'écran, des heures durant, la posture se déforme progressivement, provoquant tensions cervicales, maux de dos et, à terme, des modifications de la courbure naturelle du cou.

Du côté de la vue, l'exposition prolongée aux écrans est associée à une hausse des cas de myopie, en particulier chez les jeunes utilisateurs. La fatigue oculaire numérique, caractérisée par une vision trouble, des yeux secs et des maux de tête, touche de plus en plus de personnes exposées quotidiennement à leur téléphone.

La motricité n'est pas épargnée non plus. Les mouvements répétitifs du pouce et des doigts sur les écrans tactiles peuvent entraîner des douleurs articulaires et une perte de dextérité, un phénomène parfois surnommé « pouce du texto ».

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Face à ces constats, les spécialistes recommandent des pauses régulières, une meilleure posture et une limitation du temps d'écran, notamment chez les plus jeunes, dont le corps est encore en pleine croissance.