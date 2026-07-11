Sénégal: Un ouvrage retraçant les péripéties de l'élection de Bassirou Diomaye Faye se veut 'une mémoire pour les générations futures'

Dakar — L'ouvrage intitulé "Bassirou Diomaye Faye ou l'ombre lumineuse" du journaliste sénégalais, Stéfane Kabou, présenté, vendredi, à Dakar, est perçu par son auteur, comme une sorte "de mémoire, de trace et d'archive pour les générations futures".

"Ce livre est une mémoire, une trace, une exigence de vérité, une archive pour des générations futures", a-t-il déclaré, lors d'une cérémonie marquant la présentation officielle de son ouvrage.

En présence de plusieurs dignitaires, des hommes et des femmes politiques, ainsi que des acteurs culturels, il rappelle avoir écrit son livre en tant que "témoin" des événements s'étant déroulés au Sénégal entre 2021 et 2024.

"J'ai écrit ce livre avec cette envie de fixer l'histoire, de sorte que les générations futures puissent non seulement en bénéficier, mais également, le lire pour trouver des repères", explique-t-il.

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Stéfane Kabou indique que son ouvrage retrace la radiation de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko en 2016 et de son emprisonnement avec le président Bassirou Diomaye Faye à quelques encablures de la l'élection présidentielle de mars 2024.

"J'ai aussi rendu un vibrant hommage aux martyrs qui méritent aujourd'hui que leur histoire ne soit jamais oubliée au Sénégal", fait-il valoir.

Pour l'auteur, ce titre un "peu provocateur et philosophique" retrace également le passé du président de la République, Bassirou Diomaye Faye qui était dans l'ombre, pour devenir une lumière, après son accession à la tête du pays.

"Ce livre parle avant tout du Sénégal, il parle d'un peuple qui refuse d'abandonner l'espérance. Il parle d'une jeunesse qui croit encore en sa capacité à transformer son pays", a pour sa part, soutenu, le représentant de la maison d'éditions "Téranga Sénégal", Seydou Barham Diouf.

Il insiste sur le fait que l'ouvrage parle également, d'une démocratie "qui continue de se construire, parfois dans la douleur, mais toujours dans la conviction que le dialogue, les idées et les institutions demandent les meilleurs chemins vers le progrès".

Stéfane Kabou est un journaliste, entrepreneur social et médiatique et leader du mouvement "Sénégal souverain".

Responsable d'Univers média TV, il oeuvre pour la formation des jeunes, la professionnalisation des métiers des média, ainsi que la liberté d'expression.

Son ouvrage "Bassirou Diomaye Faye ou l'ombre lumineuse" est un essai politique engagé, de 128 pages, édité par "Téranga Sénégal".