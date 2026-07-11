Sénégal: L'ENSOA, un modèle d'intégration régionale et un symbole vivant d'une fraternité d'arme panafricaine (ministre)

Kaolack — L'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) constitue un modèle d'intégration régionale et un symbole vivant d'une fraternité d'arme panafricaine, a soutenu vendredi le ministre sénégalais des Forces armées, Yankhoba Diémé.

"Le bilan des 55 années d'exercice de l'ENSOA et le parcours exceptionnel des sortants de cette école, avec notamment des élèves venus des Républiques soeurs, qui est une immense fierté, auraient pu témoigner, à eux seuls, la valeur du modèle que cet établissement de référence transmet, faisant de lui un modèle d'intégration régionale et un symbole vivant d'une fraternité d'arme panafricaine", a-t-il notamment fait valoir.

M. Diémé a présidé vendredi, à Koutal (Kaolack, centre), la cérémonie de fin de formation de la 44e promotion de l'ENSOA forte de 156 élèves dont 14 filles, en présence de plusieurs personnalités civiles, militaires et paramilitaires ont pris part à cette activité.

La promotion a intégré l'ENSOA le 4 septembre 2024 avec 177 stagiaires, dont 21 issus de la huitième promotion de l'Ecole d'application du service de santé des armées. Plusieurs personnalités civiles, militaires et paramilitaires ont pris part à la cérémonie.

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Les pensionnaires de cette 44e promotion proviennent, outre du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo, a précisé le colonel Mamadou Yaya Diallo, commandant de l'ENSOA.

Le sergent-chef Nfally Sonko issu des rangs du prestigieux 1er bataillon de parachutistes est de cette trempe d'hommes. Tombé sur le champ d'honneur le 12 mars 2026, dans le nord Sindian, est le parrain de cette promotion sortante de l'ENSOA.

"Je voudrais cet instant de mon propos pour adresser aux plus hautes autorités des pays respectifs membres de cette 44e promotion nos sincères gratitudes pour leur confiance envers notre pays et en notre système de formation", a déclaré Yankhoba Diémé, indiquant que le niveau d'excellence de l'ENSOA ne peut être pérennisé qu'à travers un engagement constant du Haut commandement.

D'après lui, dans toutes les armées professionnelles, le corps des sous-officiers est considéré comme la colonne vertébrale de l'institution, faisant office d'interface entre militaires du rang et officiers.

"Les sous-officiers sont les cadres de contact par excellence, parce que ce sont eux qui sont au contact des troupes, qui, souvent, connaissent au mieux les hommes et leur transmettent, avec patience et rigueur, le savoir-faire et le savoir-être indispensables au métier des armes. Ce rôle de maillon essentiel traduit la place singulière qu'ils occupent dans la chaine du commandement", a signalé Yankhoba Diémé.

Mettant en exergue certaines vertus qui lui paraissent fondamentales, le ministre des Forces armées a invité les membres de cette promotion à la discipline, au sens du devoir et de l'honneur et au courage, soulignant qu'au cours de son histoire, leur école a formé des sous-officiers ces principes jusqu'à leur dernier souffle.

"A travers votre parrain, nous vous l'offrons comme source d'inspiration, de par sa vie et son sacrifice suprême au service de notre chère nation, le Sénégal", a dit M. Diémé.

Né le 3 août 1994 à Karoungue, dans le département de Bignona (Ziguinchor, sud), feu le sergent-chef Nfally Sonko est incorporé dans l'armée le 1er janvier 2016 pour le compte du contingent 2016/1 à titre d'engagé volontaire à l'armée nationale, dès sa formation initiale au 12e bataillon, a indiqué le ministre Diémé.

"Il s'est distingué par ses qualités intellectuelles et physiques mais aussi par sa discipline. Et ces prédispositions constatées sont confirmées par la suite par la réussite au test de formation de qualification du gardé et à l'obtention du Certificat technique N°1 d'infanterie", a fait savoir le ministre.