Sénégal: Koutal - Sortie de la 44e promotion de l'ENSOA avec 156 élèves dont 14 filles

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a présidé vendredi, à Koutal (Kaolack, centre), la cérémonie de fin de formation de la 44e promotion de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) forte de 156 élèves dont 14 filles, a constaté l'APS.

La promotion a intégré l'ENSOA le 4 septembre 2024 avec 177 stagiaires, dont 21 issus de la huitième promotion de l'Ecole d'application du service de santé des armées. Plusieurs personnalités civiles, militaires et paramilitaires ont pris part à la cérémonie.

"Le bilan des 55 années d'exercice de l'ENSOA et le parcours exceptionnel des sortants de cette école, avec notamment des élèves venus des Républiques soeurs, qui est une immense fierté, auraient pu témoigner, à eux seuls, la valeur du modèle que cet établissement de référence transmet, faisant de lui un modèle d'intégration régionale et un symbole vivant d'une fraternité d'arme panafricaine", a dit Yankhoba Diémé.

Les pensionnaires de cette 44e promotion proviennent, outre du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo, a précisé le colonel Mamadou Yaya Diallo, commandant de l'ENSOA.

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"Ils ont été soumis à deux années de formation intense alliant les savoir-faire tactiques et techniques du niveau de groupe, les stages qualifiants de parachutiste et d'aptitude aux fonctions commando, ainsi que divers autres modules tels que le droit international humanitaire et le leadership", a-t-il expliqué.

"Sergents de la 44e promotion de l'ENSOA, ce jour solennel marque votre adhésion dans le corps prestigieux des sous-officiers d'active. Vous serez bientôt seuls devant vos personnels, entièrement responsables de leur destinée. En tant que sergents, incarnez l'autorité et méritez de vos personnels", a lancé le commandant de l'ENSOA aux nouveaux sortants, dont il a dit qu'ils ont "assurément" les "atouts nécessaires" à leur emploi en corps de troupe.

Il leur a conseillés de se rappeler que cette autorité leur a été attribuée pour la seule et unique raison de bien servir leur nation, et qu' ils doivent la fonder sur trois piliers : la compétence, la justice et le leadership.

"Souvenez-vous toujours qu'en choisissant le métier des armes, vous avez souscrit librement à un engagement moral vis-à-vis de votre pays. Vous avez décidé de servir la nation tout entière, jusqu'au sacrifice suprême. Je recommande donc de toujours placer votre pays, dans toute sa diversité, au premier rang de vos préoccupations", a-t-il insisté.

Faisant le bilan de cette prestigieuse école de formation militaire, le colonel Mamadou Yaya Diallo a souligné que de sa création, en 1971, à ce jour, 44 promotions ont été formées, soit plus de 2 000 sous-officiers, dont 320 issus de 14 pays africains.

Cet effectif compte, depuis 2009, 146 sous-officiers féminins dont huit de pays amis et frères de la République du Sénégal, contribuant ainsi à la promotion du genre dans les armées, a-t-il ajouté.

L'ENSOA contribue en outre à la formation des corps civils et paramilitaires, notamment la direction de la Police nationale, la direction des Douanes, la direction des Eaux, forêts, chasse et conservation des sols, la direction de l'Administration pénitentiaire, le Service national de l'hygiène et l'Ecole nationale d'administration (ENA).

Pour le ministre des Forces armées, cette cérémonie de sortie de la 44e promotion de l'ENSOA symbolise la vitalité de l'armée sénégalaise qui se régénère avec l'arrivée de ces jeunes cadres prêts à assumer leurs premières responsabilités de commandement.

"Depuis sa création, l'ENSOA a été toujours fidèle à sa vocation d'être le creuset où se forgent les coeurs et les âmes de nos jeunes sous-officiers. Elle a ainsi mis à la disposition de nos forces armées et de celles des pays amis des sous-officiers émérites, qui ont servi avec honneur et dévouement leur pays respectif", a déclaré Yankhoba Diémé.