Sénégal: Intelligence artificielle - Des hommes de lettres mourides veulent baliser les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba

Dakar — La quatrième édition de la foire du livre de la Mouridiyya, ouverte, vendredi, à Dakar, entend baliser les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme, afin d'inciter les utilisateurs de l'Intelligence artificielle (IA) à puiser directement à la bonne source, a déclaré l'écrivain et universitaire, Diao Faye.

"L'universalisation de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927) par l'écriture à l'ère de l'intelligence artificielle : opportunités, limites et défis éthiques", est le thème retenu cette année par l'association des écrivains de la Mouridiyya.

A travers cette tribune, il s'agit d'inviter les utilisateurs de l'IA à remonter à la source, qu'il s'agisse des écrits de Khadim Rassoul ou de ceux de ses collaborateurs et disciples, a précisé Diao Faye, le vice-président de cette association désormais baptisée par le khalife général des mourides "L'élite des hommes de lettres mourides".

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"Nous cherchons à poser des balises pour que les utilisateurs de l'IA comprennent comment aller à la source. Car tout ce que dira l'IA n'est pas certainement conforme à [l'origine]. Nous voulons attirer l'attention des utilisateurs de l'IA et du numérique, la véritable source, ce sont les écrits du cheikh, ceux qui ont été éduqués par lui, ses collaborateurs, ses disciples. Il faut que les gens s'abreuvent à la bonne fontaine", a invité Diao Faye.

L'enseignant de la Fastef recommande aux utilisateurs de l'IA de distinguer "le bon grain de l'ivraie", de consulter les écrits ayant fait l'objet d'une observation critique, validés et publiés sur le marché.

Il exhorte les utilisateurs de l'Intelligence artificielle et du numérique à s'adapter aux rythmes des activités de la confrérie mouride, plutôt que les devancer en quête d'informations erronées ailleurs.

"L'IA fonctionne de manière très rapide, on dit que cela évolue à une vitesse non contrôlée, il faut faire attention, car tout ce qui est dit n'émane pas de la bonne source", avertit l'écrivain et homme de lettres.

Les activités prévues (panels, journée du parrain et foire du livre), initialement programmées sur trois jours (vendredi, samedi et dimanche), sur l'esplanade de la grande mosquée Massalikul Jinan, à Dakar, vont démarrer effectivement, samedi.

Les organisateurs ont en effet suivi le "ndiguel" du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a recommandé de consacrer la journée de vendredi à la célébration des Xassaïd, à lecture du Saint-Coran et au Zikroullah.

Selon Diao Faye, la spécificité de cette quatrième édition de la foire du livre de la Mouridiyya, réside dans sa coïncidence "heureuse" avec une grande journée de recueillement, de récitation du Coran et avec le baptême du nom de l'Association désormais appelée "L'élite des hommes de lettres mourides".

L'écrivain souligne par ailleurs que la production littéraire de l'association se porte bien, avec près d'une centaine de titres inscrits au catalogue, auxquels s'ajoutent thèses, mémoires et autres publications scientifiques.