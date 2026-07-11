Sénégal: La filière équine, moteur de développement économique, selon le directeur général du Haras national

Kébémer — La filière équine, source d'emplois et de revenus pour des milliers de Sénégalais, recèle un potentiel économique majeur encore insuffisamment exploité, a soutenu, vendredi, le directeur général du Haras national de Kébémer (nord), Dr Mamadou Barro.

"La filière équine constitue un gisement d'emplois pour la jeunesse (vétérinaire, aide-soignant, palefrenier, maréchal-ferrant, sellier-harnacheur, jockey, entraîneur...)", a-t-il expliqué, ajoutant que "les opportunités sont immenses et sous-estimées".

Le secteur représente un véritable gisement d'emplois pour les jeunes, a expliqué le directeur général du Haras national, dans un entretien avec l'APS, en prélude à la Journée mondiale du cheval, instituée l'année dernière par les Nations unies et célébrée le11 juillet de chaque année.

Le spécialiste estime également que les chevaux de haute valeur génétique représentent un investissement rentable pour les éleveurs.

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"Un cheval de course ou de sport de haute valeur génétique peut se vendre à des millions de francs CFA, ce qui enrichit directement les éleveurs", a-t-il souligné.

Le développement du tourisme équestre constitue également, selon lui, une nouvelle perspective de croissance.

"Le développement du tourisme équestre et des loisirs est une niche en pleine croissance qui peut générer d'importantes recettes pour le pays", a-t-il soutenu.

En prélude de la Journée mondiale dédiée au cheval, Dr Mamadou Barro a rappelé le rôle majeur de cet animal dans la société sénégalaise.

"Le cheval n'est pas seulement un animal. Il est un pilier de notre patrimoine culturel, un moteur économique pour nos zones rurales, un athlète dans les courses hippiques et un symbole de notre identité", a-t-il déclaré.

Il a également lancé un appel en faveur d'un soutien accru à la filière équine.

"Notre devoir est de valoriser cette filière, de veiller au bien-être animal et de transformer cette passion historique en une opportunité pour le développement socio-économique du pays", a conclu Dr Barro.