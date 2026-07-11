Afrique du Nord: Coupole thermique - La Tunisie est-elle devenue l'un des points chauds de la Méditerranée ?

La Tunisie devrait connaître, dans les prochains jours, un épisode de forte chaleur marqué par des températures pouvant atteindre 46 °C, alors qu'une importante masse d'air chaud touche simultanément l'Europe et l'Afrique du Nord.

Selon l'analyse publiée par l'ingénieur en hydrométéorologie Mehrez Ghannouchi, cette situation est liée à l'installation d'une coupole thermique couvrant une large partie de l'Europe, du bassin méditerranéen et du nord de l'Afrique.

Au-delà des températures élevées, le spécialiste souligne que le caractère exceptionnel de cet épisode réside dans son étendue géographique et sa durée, avec un impact attendu sur plusieurs pays durant plusieurs jours consécutifs.

La Tunisie parmi les pays les plus exposés en Méditerranée

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La Tunisie se retrouve au centre de cette masse d'air très chaud. Les températures maximales pourraient atteindre 46 °C, principalement dans les régions intérieures et méridionales, où les conditions seront particulièrement difficiles.

Sur les zones côtières, l'humidité élevée devrait renforcer la sensation de chaleur, augmentant l'inconfort ressenti par la population. Les nuits devraient également rester chaudes, avec des températures minimales élevées limitant la récupération du corps après les fortes chaleurs diurnes.

Selon Mehrez Ghannouchi, la Tunisie figurera ainsi parmi les zones les plus chaudes du bassin méditerranéen au cours de cet épisode.

Une vague de chaleur qui touche une large partie de l'Europe

Cette situation concerne également plusieurs pays européens. Les températures maximales annoncées atteindraient notamment :

48 °C en Algérie ;

43 °C en Espagne ;

42 °C en France et au Maroc ;

39 °C en Italie et en Grèce ;

38 °C en Allemagne et en Angleterre ;

35 °C en Belgique.

L'ampleur de cette vague de chaleur s'explique par le positionnement d'une masse d'air chaud qui influence simultanément plusieurs régions d'Europe occidentale, centrale et méridionale ainsi que l'Afrique du Nord.

Des risques accrus pour la santé et les ressources

La persistance des températures élevées intervient dans un contexte marqué par une sécheresse dans plusieurs régions. Elle pourrait accentuer plusieurs risques, notamment les départs d'incendies de forêts ; la pression sur les ressources en eau ; l'augmentation de la consommation électrique liée à l'utilisation des climatiseurs et les risques liés au stress thermique et aux coups de chaleur.

Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de fragilité particulière sont les plus exposés durant ces épisodes.

Face à ces conditions météorologiques, les recommandations restent les mêmes : boire régulièrement de l'eau, éviter l'exposition directe au soleil durant les heures les plus chaudes, notamment entre 11h00 et 16h00, et privilégier les activités physiques tôt le matin ou en soirée.

Il est également rappelé de ne jamais laisser des enfants, des personnes âgées ou des animaux à l'intérieur des véhicules, même pour une courte durée.

Alors que la chaleur s'installe sur une grande partie de la région euro-méditerranéenne, les prochains jours appellent à une vigilance accrue et au respect des mesures de prévention pour limiter les effets de cet épisode exceptionnel.