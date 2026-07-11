Tunisie: TGM - Le géant ferroviaire chinois CRRC décroche un contrat stratégique en Tunisie

La Société des Transports de Tunis (Transtu) franchit une nouvelle étape dans la modernisation du transport ferroviaire urbain avec l'arrivée d'un partenaire industriel chinois de premier plan. Un accord stratégique a été conclu vendredi avec la société chinoise CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd pour la fourniture de 18 trains électriques destinés à renforcer et moderniser la ligne historique Tunis-Goulette-Marsa (TGM).

Signé par le président-directeur général de la Transtu, Abderraouf Salah, et le PDG de CRRC Nanjing Puzhen, Yang Qi, ce contrat marque une nouvelle étape dans la coopération industrielle entre la Tunisie et la Chine dans le domaine des transports publics.

D'un montant global estimé à 75 millions d'euros, ce projet bénéficie d'un financement conjoint de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la Banque européenne d'investissement (BEI), chacune contribuant à hauteur de 50 %.

CRRC Nanjing Puzhen, un acteur majeur du ferroviaire chinois

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À travers ce partenariat, la Tunisie fait appel à l'expérience d'un constructeur ferroviaire chinois reconnu pour accompagner la transformation de son réseau de transport collectif. CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd, filiale du groupe CRRC, figure parmi les entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication de matériels roulants ferroviaires destinés aux réseaux urbains et interurbains.

L'entreprise chinoise aura pour mission non seulement de fournir les nouvelles rames électriques, mais également d'assurer leur maintenance pendant cinq ans, de fournir les pièces de rechange nécessaires ainsi que les équipements spécialisés destinés aux opérations d'entretien.

Le contrat prévoit également l'acquisition d'un tour en fosse, un équipement industriel permettant le reprofilage des roues des trains afin de garantir leur sécurité, leur fiabilité et leur disponibilité opérationnelle.

Des trains conçus pour améliorer l'expérience des voyageurs

Les nouvelles rames, longues de 40 mètres et capables d'accueillir environ 400 passagers, dont 90 places assises, intégreront plusieurs équipements répondant aux standards internationaux du transport ferroviaire moderne.

Elles seront notamment dotées d'une climatisation complète, de systèmes de vidéosurveillance, d'un dispositif d'information voyageurs en temps réel ainsi que d'aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, ces trains permettront d'améliorer significativement la fréquence des dessertes, avec un passage toutes les six minutes durant les heures de pointe et toutes les douze minutes en dehors des périodes de forte affluence.

Ce projet constitue l'ultime phase du programme global de modernisation de la ligne TGM, un axe considéré comme stratégique pour la mobilité dans le Grand Tunis, mais également emblématique en raison de son histoire et de son rôle touristique.

Avant l'arrivée du nouveau matériel roulant, la Transtu a déjà réalisé d'importants travaux portant sur l'infrastructure ferroviaire, notamment la rénovation des voies, des gares, des sous-stations électriques, des passages à niveau ainsi que des systèmes de signalisation.

Les premières rames fournies par CRRC Nanjing Puzhen sont attendues au début de l'année 2028. Leur mise en circulation devrait permettre d'augmenter la capacité de transport de la ligne, d'améliorer la régularité du service et d'offrir aux usagers des conditions de déplacement plus confortables et plus sûres.