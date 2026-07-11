Afrique: Sommet africain de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité - Vers une gouvernance numérique africaine

Du 13 au 15 juillet 2026, Hammamet réunira experts, universitaires et décideurs africains à l'occasion du Sommet africain de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. L'événement ambitionne de renforcer la coopération continentale autour de la gouvernance numérique, de la sécurité des infrastructures digitales et de l'innovation technologique.

-Face à l'accélération de la transformation numérique et à l'essor des technologies basées sur l'intelligence artificielle, la Tunisie accueillera, du 13 au 15 juillet 2026 à Hammamet, le Sommet africain de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Placée sous le thème «Vers une gouvernance numérique intelligente et sécurisée pour la transformation digitale des gouvernements africains », cette rencontre se veut un espace de réflexion sur les défis et les opportunités liés au développement numérique en Afrique.

Coopération scientifique et innovation

L'initiative est portée par le Conseil arabe algérien pour la coopération scientifique, en partenariat avec les universités tunisiennes de Sfax et de Kairouan ainsi que l'Université Al Jufra en Libye. Elle réunira des responsables institutionnels, des chercheurs, des enseignants et des spécialistes des technologies numériques issus de plusieurs pays africains.

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Dans un contexte où les technologies numériques occupent une place croissante dans les politiques publiques et le développement économique, les organisateurs souhaitent favoriser une approche commune des enjeux liés à l'intelligence artificielle, à la protection des données et à la cybersécurité. Le sommet mettra également l'accent sur le renforcement des compétences, le développement de cadres réglementaires adaptés aux nouvelles technologies et l'accompagnement des administrations africaines dans leur transition numérique.

Au-delà des questions technologiques, la rencontre vise à consolider les liens entre les universités, les centres de recherche et les institutions publiques africaines. Les participants seront invités à explorer de nouvelles pistes de coopération dans les domaines de la recherche, de l'innovation et du transfert de compétences.

Un programme centré sur les défis de demain

Le programme prévoit plusieurs ateliers et conférences consacrés à des thématiques stratégiques, notamment : les aspects juridiques et éthiques de l'intelligence artificielle, les applications de l'IA dans les secteurs économiques et les services publics, la gouvernance des données et la gestion de l'information numérique, l'innovation pédagogique à l'ère des nouvelles technologies, les stratégies de cybersécurité face aux nouveaux risques numériques.

Ces sessions permettront aux participants d'échanger leurs expériences et de partager les meilleures pratiques afin de renforcer les capacités africaines dans ces domaines. Selon les organisateurs, le développement de l'intelligence artificielle et le renforcement de la cybersécurité constituent désormais des facteurs essentiels de compétitivité et de développement durable.

Le sommet ambitionne ainsi de contribuer à l'élaboration d'une vision africaine commune en matière de gouvernance numérique, tout en encourageant la création de réseaux de coopération scientifique et technologique à l'échelle du continent.