La Tunisie accueillera, le 16 juillet à Tunis, la 25e édition du Forum du tourisme arabe et de la omra (IFT25). Ce rendez-vous rassemblera les principaux acteurs du secteur afin d'échanger sur les évolutions du marché, les innovations numériques et les perspectives de coopération au service des voyageurs et des pèlerins.

La Presse --Après la Jordanie, l'Égypte et le Maroc, la Tunisie accueille les 25e Forum du tourisme arabe et de la omra (IFT25). Cet événement est organisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) et l'Arab International Company for Exhibitions and Conferences, le 16 juillet courant à Tunis.

Ce forum constitue une opportunité de rencontre pour les différents acteurs du secteur de la «Omra», du tourisme et du voyage. Il s'agit d'une plateforme professionnelle réunissant les décideurs ainsi que tous les professionnels du secteur.

Cet événement offrira, par ailleurs un espace d'échange privilégié pour explorer les dernières nouveautés concernant les services de la «Omra», de l'aviation et de l'hôtellerie.

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L'organisation de cette 25e édition s'inscrit dans le cadre de la croissance continue que connaît le secteur du tourisme en général, ainsi que de l'engouement pour l'utilisation des solutions numériques et des mécanismes de réservation anticipée. Cette manifestation sera, en outre, marquée par la signature de conventions de partenariat destinées à contribuer à l'amélioration des services fournis aux pèlerins.