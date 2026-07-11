Tunisie: Tunis accueille le 25e Forum du Tourisme Arabe et de la Omra - La transformation numérique et les partenariats en point de mire

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Nadia CHAHED

La Tunisie accueillera, le 16 juillet à Tunis, la 25e édition du Forum du tourisme arabe et de la omra (IFT25). Ce rendez-vous rassemblera les principaux acteurs du secteur afin d'échanger sur les évolutions du marché, les innovations numériques et les perspectives de coopération au service des voyageurs et des pèlerins.

La Presse --Après la Jordanie, l'Égypte et le Maroc, la Tunisie accueille les 25e Forum du tourisme arabe et de la omra (IFT25). Cet événement est organisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) et l'Arab International Company for Exhibitions and Conferences, le 16 juillet courant à Tunis.

Ce forum constitue une opportunité de rencontre pour les différents acteurs du secteur de la «Omra», du tourisme et du voyage. Il s'agit d'une plateforme professionnelle réunissant les décideurs ainsi que tous les professionnels du secteur.

Cet événement offrira, par ailleurs un espace d'échange privilégié pour explorer les dernières nouveautés concernant les services de la «Omra», de l'aviation et de l'hôtellerie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'organisation de cette 25e édition s'inscrit dans le cadre de la croissance continue que connaît le secteur du tourisme en général, ainsi que de l'engouement pour l'utilisation des solutions numériques et des mécanismes de réservation anticipée. Cette manifestation sera, en outre, marquée par la signature de conventions de partenariat destinées à contribuer à l'amélioration des services fournis aux pèlerins.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.