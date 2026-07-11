Tunisie: Festival d'Aoussou - Histoire, traditions et culture

Sousse, fidèle à sa tradition, accueillera, du 12 au 26 juillet 2026, la 63e édition du Carnaval d'Aoussou. Cette grandiose manifestation est organisée par l'Association du Festival d'Aoussou, en collaboration avec le gouvernorat et la municipalité de Sousse.

La Presse -- Manifestation culturelle et touristique, elle s'est choisi cette année comme slogan : "Aoussou... art et patrimoine". Immense programme qui ambitionne des objectifs culturel, artistique patrimonial et, bien entendu, touristique. En effet, pour les habitués, ce festival figure en bonne place sur les agendas. On réserve hôtels et chambres d'hôtes pour y être, assister et vivre intensément cette fête qui mobilise aussi bien les visiteurs étrangers que les Tunisiens.

Elle attire à chaque édition des milliers de visiteurs qui impriment un rythme économique bénéfique mais aussi convivial et fraternel.

Défilé de chars, troupes folkloriques et feux d'artifice qui illuminent les mines réjouies des visiteurs et le ciel de la ville de Sousse. La capitale du Sahel se pare de ses plus beaux atours pour célébrer cette manifestation qui mêle traditions populaires et festivités.

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Origine antique

Le mot «Aoussou» (ou Awessu) désigne la période de canicule intense selon le calendrier berbère, qui s'étend du 25 juillet au début du mois de septembre. À l'origine, cette fête remonte à l'Antiquité (phénicienne et romaine) où l'on célébrait le dieu de la mer, Neptune. Avec le temps, ce rite païen s'est transformé en un grand événement populaire et culturel, dénué de toute connotation religieuse.

L'un des plus anciens

Le Carnaval d'Aoussou est considéré comme l'un des plus anciens et des plus prestigieux carnavals d'Afrique et du monde arabe.

Son origine remonte à l'époque phénicienne. Il se tient chaque année au mois de juillet, en parallèle avec les célébrations de la fête de la République, confirmant ainsi son ancrage historique, culturel et populaire dans la ville de Sousse. Il met en valeur les acquis régionaux et nationaux dans les domaines de la jeunesse, de la culture et du tourisme.

La fête est réputée pour son ambiance joyeuse et animée. Elle est marquée par le Grand défilé avec des chars allégoriques, des fanfares, des poupées géantes et des troupes musicales et folkloriques, ainsi que de spectacles d'animation qui parcourront les principales artères de la ville. Ils remonteront le long de la corniche et de la célèbre avenue Habib-Bourguiba. Il est prévu le 24 juillet.

Ce défilé offre aux créateurs et artistes l'opportunité d'innover dans le domaine des arts carnavalesques.

Un moyen pédagogique

Des animations sont programmées avec des compétitions sportives, des jeux populaires et des fêtes et concours organisés sur la plage à l'adresse du public et notamment des enfants. Elles marqueront l'ouverture qui aura lieu le dimanche 12 juillet sur la plage Boujaafar.

Les feux d'artifice marquent en général la fin de la manifestation avec de magnifiques gerbes multicolores tirées au-dessus de la plage de Boujaafar.

Le Carnaval d'Aoussou n'est pas seulement de l'animation. C'est aussi un moyen pédagogique qui vise à mettre en valeur le patrimoine culturel et historique de la ville de Sousse, tout en assurant la continuité de l'un des plus anciens rendez-vous estivaux en Tunisie.

Par voie de conséquence, il contribue à dynamiser l'activité touristique et économique dans la région, à soutenir les industries culturelles et créatives, ainsi qu'à offrir un espace d'échange culturel entre artistes, créateurs, visiteurs et habitants.