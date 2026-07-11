Tunisie: Nabeul - Le réseau routier de la cité des Potiers fait peau neuve

En ce qui concerne la lutte contre la vente à la sauvette et les étals anarchiques sur la voie publique, un accord a été conclu avec les services de sécurité afin d'intensifier les campagnes de contrôle de manière périodique et de dresser des procès-verbaux d'infraction d'un montant de 300 dinars.

La Presse -- Entre infrastructures délabrées et réseau routier balafré, les citoyens de la ville de Nabeul peuvent entrevoir le bout du tunnel après la réunion de travail qui s'est tenue jeudi 2 juillet 2026, à l'Hôtel de Ville de la cité des Potiers (siège de la municipalité de Nabeul), sous la présidence de Moez Balragcha, secrétaire général de la municipalité, en présence de la présidente et des membres du conseil municipal de Nabeul ainsi que des responsables municipaux.

De grands chantiers routiers

En effet, les programmes municipaux relatifs à la rénovation et à la modernisation des routes du chef-lieu du gouvernorat de Nabeul étaient au centre de cette réunion municipale. Au total, quatre projets ont été mis sur la table :

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-- Un projet de revêtement routier d'un coût total de 3.850 millions de dinars, dont les travaux débuteront au cours du mois d'août 2026.

-- Un projet de rénovation des routes, dont l'appel d'offres sera lancé au cours du mois de juillet, avec un coût total s'élevant à 3.000 millions de dinars, selon des estimations préliminaires.

-- Un projet de réfection des routes d'un coût d'environ 500 millions de dinars, dont les travaux débuteront au cours du mois de juillet.

-- Un projet de modernisation des routes d'un coût total de 3.500 millions de dinars, dont l'appel d'offres pour la sélection du bureau d'études sera lancé au cours du mois de juillet.

Poursuivre l'aménagement de l'entrée de la cité El Wafa

Par ailleurs, l'embellissement des places publiques et l'aménagement de plusieurs centres névralgiques de la ville étaient aussi au menu de cette séance, où il a été question:

- d'aménager le parc de la Jarre de Nabeul et revêtir son mur extérieur,

- de réhabiliter la place des Martyrs et la clôturer avec un mur en fer forgé,

- de poursuivre l'aménagement de l'entrée de la cité El Wafa (connue sous le nom de AFH 2 Mrezga) est un quartier résidentiel et commercial en pleine expansion situé au nord de Nabeul, s'étendant vers la zone touristique de Mrezga,

- d'installer des bancs publics dans différents endroits de la ville.

Vers le recrutement de 15 agents de propreté urbaine

Pour ce qui est du volet environnemental, les responsables locaux se sont mis d'accord pour :

-- La programmation de campagnes de nettoyage nocturnes, avec le renforcement des effectifs de la municipalité à travers le recrutement de 15 agents de propreté urbaine chargés de l'entretien et de la salubrité de l'espace public (rues, trottoirs, parcs, marchés) au cours du mois de juillet et de 8 agents pour renforcer l'équipe de l'atelier et entretenir les espaces verts au cours du mois d'août 2026.

-- L'installation de poubelles et de corbeilles à papier supplémentaires sur les routes principales et les embranchements de la rue Farhat Hachad.

En ce qui concerne la lutte contre la vente à la sauvette et les étals anarchiques sur la voie publique, un accord a été conclu avec les services de sécurité afin d'intensifier les campagnes de contrôle de manière périodique et de dresser des procès-verbaux d'infraction d'un montant de 300 dinars.

Enfin, l'éclairage public était aussi au menu de cette réunion, mettant en exergue les efforts de la municipalité de Nabeul, actuellement, pour la mise en en oeuvre un projet d'envergure intitulé «Éclairage public dans les rues du centre-ville et dans les zones d'extension ». Ce projet prévoit l'installation de plus de 5.000 points d'éclairage LED et l'adoption d'un réseau intelligent de surveillance à distance.