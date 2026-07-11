Sénégal: Médias - Ousmane Ibrahima Dia élu président du Cored, un nouveau Directoire installé pour trois ans

Le Conseil pour l'Observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a un nouveau président. Ousmane Ibrahima Dia a été élu à la tête du Bureau du Directoire de l'organe d'autorégulation des médias, à l'issue de l'Assemblée générale tenue le samedi 4 juillet 2026 à la Maison de la presse Babacar Touré. Il succède à Mamadou Thior.

Présidée en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, cette Assemblée générale a validé les rapports moral, financier et d'activités du Cored. Elle a également permis l'élection d'un nouveau Directoire de 13 membres pour un mandat de trois ans.

Le nouveau bureau, installé jeudi 9 juillet à la Maison de la presse Babacar Touré, est composé d'Ousmane Ibrahima Dia comme président, Aliou Diouf comme secrétaire général, Marguerite Rosalie Ndiaye comme trésorière, Assane Guèye comme trésorier adjoint, Nina Penda Faye comme chargée de la communication, Amadou Sabar Ba comme chargé de l'organisation et Oumar Diémé comme chargé de l'organisation adjoint.

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Journaliste diplômé de la 33e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), Ousmane Ibrahima Dia dispose d'une longue expérience dans le secteur des médias. Ancien secrétaire général administratif du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) de 2012 à 2019 et ancien secrétaire général de la section Synpincs de l'Agence de presse sénégalaise (APS) de 2012 à 2017, il est actuellement rédacteur en chef et chargé de la coordination d'APS Magazine.

Le nouveau président du Cored a également occupé plusieurs fonctions au sein de l'APS, notamment celles de chef de desk et de chef du bureau régional de Ziguinchor. Il a commencé sa carrière journalistique dans les journaux Le Quotidien et Le Journal entre 2003 et 2006.

Lors de sa prise de fonction, Ousmane Ibrahima Dia a affiché sa volonté de préserver les acquis du Cored, tout en oeuvrant à une meilleure appropriation de l'organe d'autorégulation par les professionnels des médias, le public et les pouvoirs publics.

La passation de services entre le président sortant Mamadou Thior et son successeur marque ainsi l'ouverture d'une nouvelle étape pour le Cored, chargé de veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie dans le paysage médiatique sénégalais.