Sénégal: BFEM 2026 - Les résultats désormais accessibles en ligne via un QR Code

Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de ses services. À partir de la session 2026 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), les candidats pourront consulter leurs résultats directement en ligne, sans avoir à se rendre dans les centres d'examen, a annoncé le département dans un communiqué publié ce vendredi 10 juillet.

Cette innovation s'inscrit dans la poursuite de la modernisation de l'administration éducative et reprend le dispositif déjà expérimenté avec succès lors de la dernière session du baccalauréat. Désormais, chaque candidat pourra accéder à son résultat en scannant simplement le QR Code figurant sur sa convocation.

Selon le ministère, cette mesure vise à rendre les services publics « plus accessibles, plus rapides et plus sécurisés ». Elle permettra également de simplifier les démarches des candidats et de leurs familles, tout en réduisant les rassemblements devant les centres d'examen au moment de la proclamation des résultats.

Le communiqué souligne aussi que cette procédure contribuera à diminuer le stress lié à l'attente des résultats et à prévenir les incidents parfois observés lors des proclamations publiques.

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Le ministère de l'Éducation nationale invite ainsi les candidats, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative à s'approprier cette nouvelle démarche numérique. Il estime que cette avancée « témoigne de sa détermination à construire une école résolument tournée vers l'avenir, où le numérique est pleinement mis au service de la réussite de chaque apprenant ».