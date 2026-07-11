Sénégal: Concours de recrutement des élèves-maîtres 2026 - Les inscriptions ouvertes jusqu'au 10 août

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'ouverture du concours de recrutement des élèves-maîtres (CREM), session 2026. Selon un communiqué signé par le ministre Moustapha Mamba Guirassy, les inscriptions sont ouvertes du vendredi 10 juillet 2026 à 8 heures au lundi 10 août 2026 à 17 heures.

Le concours est réservé aux candidats de nationalité sénégalaise, titulaires du Baccalauréat officiel ou d'un diplôme reconnu équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 31 décembre 2026. Les candidats pourront concourir dans les options Français, Arabe, Daara et Anglais.

Le ministère précise que, pour participer à la phase de présélection, les candidats doivent s'inscrire en ligne sur la plateforme du CREM et s'acquitter des frais d'inscription fixés à 10 000 F CFA, non remboursables.

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Les candidats déclarés présélectionnés devront ensuite téléverser les pièces constitutives de leur dossier, notamment une demande manuscrite adressée au ministre de l'Éducation nationale, un extrait de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale d'identité, un certificat de nationalité, une copie légalisée du baccalauréat ou de l'attestation de réussite, un certificat médical d'aptitude à l'enseignement, un extrait de casier judiciaire n°3 ainsi qu'un certificat de bonne vie et moeurs.

Le ministère rappelle que les bacheliers de la session normale de 2026 sont autorisés à déposer une photocopie légalisée de leur relevé de notes ou de leur attestation de réussite. En revanche, « il est formellement interdit de déposer un coupon à la place du diplôme du Baccalauréat officiel ou de son attestation, sous peine de voir son dossier de candidature rejeté », insiste le communiqué.

Enfin, les dossiers physiques des candidats présélectionnés seront déposés auprès des Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF), qui en vérifieront la conformité avant leur transmission aux Inspections d'académie. Le ministère indique que les modalités complémentaires relatives à l'organisation du concours feront l'objet d'un arrêté et seront publiées ultérieurement sur les plateformes officielles de l'Éducation nationale et du CREM.

La phase de présélection est programmée pour le jeudi 20 août 2026 à partir de 10 heures, dans les centres retenus par les inspections d'académie.