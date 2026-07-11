Afrique: Francophonie - El Malick Ndiaye plaide pour un multilatéralisme au service de la souveraineté des États

Le multilatéralisme, loin de constituer une entrave à la souveraineté nationale, en est l'un des principaux vecteurs de consolidation.

C'est ce qu'a soutenu vendredi le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, El Malick Ndiaye, lors des débats à l'occasion de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) à Yaoundé.

Réunie à Yaoundé, en République du Cameroun, la 51e Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a offert un cadre d'échanges de haut niveau sur les grands défis auxquels sont confrontés les États francophones. À cette occasion, le Vice-Président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, El Malick Ndiaye, est intervenu lors du débat général consacré au thème : « Multilatéralisme et souveraineté des États ».

« Portant la voix du Sénégal, El Malick Ndiaye a rappelé que le multilatéralisme, loin de constituer une entrave à la souveraineté nationale, en est l'un des principaux vecteurs de consolidation lorsqu'il repose sur les principes de dialogue, de respect mutuel, de solidarité et de coopération entre les peuples », lit-on dans une note de l'Assemblée nationale publiée en marge de cette cérémonie.

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Dans un contexte international marqué par la recrudescence des crises sécuritaires, les bouleversements géopolitiques, les défis climatiques et les incertitudes économiques, il a plaidé pour un renforcement des mécanismes de concertation et de l'action collective au sein de l'espace francophone.

La même source indique qu'El Malick Ndiaye a également souligné la nécessité d'adapter l'Assemblée parlementaire de la Francophonie aux exigences du contexte international actuel. À ce titre, le Sénégal a exprimé son plein soutien à l'ouverture d'une réflexion sur l'évolution du statut de l'APF, ainsi qu'à la création d'une commission permanente de la défense et de la sécurité.

Ces initiatives, a-t-il indiqué, contribueraient à renforcer les capacités d'action de l'institution et à accroître sa pertinence face aux enjeux contemporains. Dans son intervention, El Malick Ndiaye a, en outre, réaffirmé l'attachement indéfectible du Sénégal aux valeurs fondatrices de la Francophonie.

Il a rendu hommage à la vision du président Léopold Sédar Senghor, figure majeure de la Francophonie institutionnelle, ainsi qu'à l'engagement du président Abdou Diouf, dont l'action a largement contribué au rayonnement international de cette organisation.