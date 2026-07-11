Sénégal: Guinguinéo - Rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké

10 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, Serigne Abdou Bakhi Mbacké, a été rappelé à Dieu jeudi. L'annonce a été faite vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko via sa page Facebook.

« C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké, Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, survenu ce jeudi 9 juillet 2026 », a-t-il affirmé.

En fait, le président de l'Assemblée nationale indique qu'il a eu le privilège de rencontrer le vénéré guide religieux à plusieurs reprises lors de mes visites à Guinguinéo. « À chacune de ces rencontres, il nous a témoigné une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance qui nous avaient profondément marqués », a-t-il témoigné.

En cette douloureuse circonstance, il adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais. « Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l'accueille dans Son Paradis éternel », a formulé Ousmane Sonko.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.