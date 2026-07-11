Sénégal: Guinguinéo - Rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké

Le Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, Serigne Abdou Bakhi Mbacké, a été rappelé à Dieu jeudi. L'annonce a été faite vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko via sa page Facebook.

« C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké, Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, survenu ce jeudi 9 juillet 2026 », a-t-il affirmé.

En fait, le président de l'Assemblée nationale indique qu'il a eu le privilège de rencontrer le vénéré guide religieux à plusieurs reprises lors de mes visites à Guinguinéo. « À chacune de ces rencontres, il nous a témoigné une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance qui nous avaient profondément marqués », a-t-il témoigné.

En cette douloureuse circonstance, il adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais. « Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l'accueille dans Son Paradis éternel », a formulé Ousmane Sonko.