Sénégal: Tambacounda rend hommage au professeur Moustapha Kassé lors de la cérémonie du 40e jour

10 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA

La cérémonie marquant le 40e jour du rappel à Dieu du professeur Moustapha Kassé s'est tenue ce vendredi à Tambacounda, dans un climat de recueillement et de ferveur religieuse.

À cette occasion, le fils du défunt, Mamadou Kassé, par ailleurs président du Conseil départemental de Tambacounda, a exprimé sa profonde gratitude aux populations de la région pour leur importante mobilisation et les nombreuses marques de solidarité témoignées à sa famille.

Il a souligné que l'organisation de cette cérémonie à Tambacounda s'imposait naturellement, compte tenu des liens étroits que son père entretenait avec cette localité, à laquelle il était profondément attaché et qui occupait une place particulière dans son parcours personnel et professionnel.

Pour rappel aprés le rappel à Dieu de l'économiste, son corps a été transporté dans la ville sainte de Touba, où il repose désormais.

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La cérémonie de lecture du Saint Coran a réuni un large éventail de personnalités, notamment des autorités religieuses, coutumières, administratives et politiques de la région. Des prières ont été formulées pour le repos éternel de l'âme du professeur Moustapha Kassé, salué par les participants pour son engagement et sa contribution au développement du Sénégal.

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