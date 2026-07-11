Sénégal: Touba célèbre une journée de dévotion autour du Saint Coran, des Khassaïdes et du zikrullah

La ville de Touba a vibré ce vendredi au rythme du Saint Coran, des Khassaïdes de Cheikh Ahmadou Bamba et des zikrullah. Les fidèles ont répondu à l'appel du khalife général des mourides en prenant part à cette journée de dévotion et de prières.

Venant des quatre coins du pays, les fidèles mourides ont pris d'assaut la ville sainte de Touba ce vendredi pour participer à cette journée dédiée à la lecture du Saint Coran, à la déclamation des Khassaïdes de Cheikh Ahmadou Bamba et aux séances de zikrullah. Conformément aux orientations du comité de pilotage, les différentes activités se sont déroulées sur plusieurs sites.

Selon Moustapha Gueye, dans l'enceinte de la Grande Mosquée, les écoles coraniques de la ville se sont consacrées au récital du Saint Coran. Sur l'esplanade de la Grande Mosquée, les kourels et autres organisations ont procédé à la déclamation des Khassaïdes. À l'extérieur de la mosquée, du côté est, les Baye Fall se sont réunis pour les séances de zikrullah, conformément aux recommandations du khalife général des mourides. D'autres activités parallèles ont également été organisées, notamment la calligraphie des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba. À cette occasion, des fidèles ont été sélectionnés pour assurer la transcription des Khassaïdes.

Au-delà de la Grande Mosquée, les activités se sont également déroulées dans plusieurs autres localités de la cité religieuse. Selon Moustapha Gueye, 28 sites ont été retenus pour accueillir les fidèles. La restauration a également occupé une place importante dans l'organisation. En plus des cuisines mises en place par le comité d'organisation, de nombreux volontaires ont préparé des repas destinés aux fidèles venus répondre à l'appel du khalife général des mourides.

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