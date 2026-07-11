Afrique: TIC, santé, tourisme médical, industries - La Tunisie et le Nigeria élargissent leur coopération

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, le 10 juillet 2026, un appel téléphonique de Mme Bianca Odumegwu-Ojukwu, Ministre des Affaires Etrangères de la République Fédérale du Nigeria.

Les deux Ministres se sont félicités de la solidité et de l'ancienneté des relations unissant les deux pays depuis 1962, date de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Ils ont réaffirmé leur volonté et leur engagement à renforcer, développer et diversifier davantage la coopération bilatérale afin qu'elle couvre des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les technologies de l'information et de la communication, la santé, le tourisme médical ainsi que les industries de transformation et pétrolières. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant au niveau de coopération existant dans les domaines académique et culturel.

Les deux Ministres ont souligné l'importance d'une préparation rigoureuse des prochaines échéances bilatérales. À cet égard, la Ministre nigériane a exprimé son souhait d'effectuer une visite en Tunisie au cours du dernier trimestre de l'année en cours afin de conduire la Délégation de son pays aux travaux de la sixième session de la Commission mixte tuniso-nigériane, qui se tiendra en Tunisie.

Cette commission constituera une occasion importante de débattre des moyens de développer et de diversifier la coopération bilatérale, d'en enrichir le contenu, d'échanger des vues sur les questions régionales, notamment celles relatives à l'action africaine commune et à la réforme du système de l'Union Africaine, ainsi que d'examiner les questions liées à la sécurité et au développement sur le continent.

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Dans ce contexte, M. le Ministre a souligné l'importance d'élaborer un programme de coopération bilatérale couvrant les années 2027 et 2028, afin d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les deux pays. Il a précisé qu'il serait utile de mettre en place une feuille de route comprenant des programmes d'action réalistes et réalisables.

Par ailleurs, les deux Ministres ont insisté sur l'importance de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'adhésion de leurs deux pays à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) afin de développer les échanges commerciaux bilatéraux, les deux États disposant d'atouts prometteurs pour porter leur coopération et leur intégration économique à un niveau supérieur.

Enfin, les deux Ministres ont également examiné les moyens de renforcer la coordination et la concertation entre leurs deux pays dans le cadre de la coopération multilatérale, en particulier en ce qui concerne le soutien aux candidatures des deux États à des postes de haut niveau au sein des Organisations régionales et internationales, notamment au Secrétariat Général de l'Union Africaine des Télécommunications (ATU).