Afrique du Nord: La Tunisie et les Pays-Bas préparent de nouveaux projets phares de coopération

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le vendredi 10 juillet 2026, Mme Joséphine Frantzen, Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Tunisie, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Le Ministre a salué, à cette occasion, l'évolution notable des anciennes relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays, fondées sur les principes d'égalité, de respect mutuel, de souveraineté et sur des intérêts communs dans de nombreux domaines, notamment ceux en harmonie avec les priorités nationales de développement, à l'instar de l'agriculture, l'eau, l'environnement, le développement durable, l'emploi et les programmes en faveur des femmes et des jeunes. Il a également souligné l'importance de finaliser, dans les meilleurs délais possibles, les négociations en cours concernant les futurs projets phares de coopération.

Pour sa part, Mme Frantzen a souligné l'importance que le Royaume des Pays-Bas accorde au renforcement de ses relations avec la Tunisie en tant que partenaire stratégique ainsi que sa volonté de les développer davantage dans un esprit de respect mutuel et dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique.