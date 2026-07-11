Tunisie: SOTUVER - Les actionnaires approuvent un dividende de 250 millimes

La Société tunisienne de verreries (SOTUVER) a confirmé la solidité de ses performances financières au titre de l'exercice 2025, malgré un environnement international marqué par un ralentissement de la demande, selon les données présentées lors de son Assemblée générale ordinaire tenue le 7 juillet 2026 et rapportées vendredi par l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 10,8% en 2025, pour atteindre 260,5 millions de dinars, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 23,4% sur la période 2020-2025.

Cette évolution s'est accompagnée d'une amélioration du résultat net part du groupe, qui s'est établi à 46,1 millions de dinars, en hausse de 10,3% par rapport à l'exercice précédent.

La marge nette du groupe s'est maintenue à un niveau stable, à 17,7%, confirmant la capacité de SOTUVER à préserver sa rentabilité malgré les pressions liées au contexte économique international.

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Au cours de l'année 2025, SOTUVER a également renforcé son engagement dans sa nouvelle entité exportatrice, en portant sa participation à 100% au terme de l'exercice.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à consolider son positionnement sur les marchés extérieurs et à développer davantage ses activités à l'export.

Un dividende de 250 millimes par action

À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2026, les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende de 0,250 dinar par action au titre de l'exercice 2025.

La date de mise en paiement de ce dividende a été fixée au 17 juillet 2026.

Cette décision intervient alors que le groupe poursuit sa trajectoire de croissance, soutenue par l'évolution de ses performances commerciales et financières au cours des dernières années.