Tunisie: Weibo, Douyin, WeChat... la Tunisie investit les réseaux sociaux chinois pour attirer les touristes

La Tunisie poursuit sa stratégie de diversification de ses marchés touristiques en intensifiant ses actions de promotion en Chine, l'un des marchés asiatiques à plus fort potentiel de croissance.

Dans ce cadre, l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) en Chine a organisé, du 12 au 19 juin 2026, un voyage de presse réunissant un important groupe médiatique chinois spécialisé dans l'art de vivre ainsi qu'une influenceuse de référence dans le tourisme familial, suivie par près de 2,5 millions d'abonnés sur le réseau social Weibo.

Cette initiative vise à accroître la visibilité de la destination Tunisie auprès des voyageurs chinois, en particulier des familles, à l'approche des vacances d'été et de la période du "Golden Week", l'un des temps forts du tourisme émetteur chinois.

Au cours de leur séjour, les journalistes et créateurs de contenu découvrent plusieurs destinations emblématiques du pays, notamment Tunis, Nabeul, Hammamet, Kairouan, El Jem et Sousse. Le programme met en avant la richesse du patrimoine culturel tunisien, le mode de vie méditerranéen, la gastronomie locale, l'artisanat traditionnel ainsi que les offres touristiques adaptées aux familles, sans oublier l'hospitalité qui caractérise la destination.

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Les contenus produits à l'issue de cette visite (articles, reportages vidéo et publications numériques) seront diffusés sur les principales plateformes chinoises, notamment WeChat, Weibo, Xiaohongshu et Douyin. L'objectif est de renforcer la notoriété de la Tunisie auprès du public chinois et de stimuler la demande touristique sur ce marché stratégique.

Selon les données communiquées par Anouar Chetaoui, représentant de l'Office national du tourisme tunisien en Chine, la destination a accueilli environ 28 000 visiteurs chinois en 2025, soit une progression de 19,3 % par rapport à 2024. Cette dynamique s'est poursuivie au premier trimestre 2026, avec une hausse de 8,7 % des arrivées en glissement annuel.

L'ONTT estime toutefois que le développement du marché chinois passera également par un renforcement de la connectivité aérienne entre les deux pays. L'ouverture de liaisons aériennes directes est considérée comme un levier majeur pour accroître les flux touristiques et faciliter les déplacements des voyageurs chinois vers la Tunisie.

Et au-delà de cette opération de promotion, la stratégie de l'ONTT repose sur un travail de fond mené avec les médias chinois, les créateurs de contenu, les agences de voyages et les tour-opérateurs, ainsi que sur une présence active lors des grands rendez-vous internationaux du secteur, à l'image du salon ITB China.

À travers cette démarche, la Tunisie entend consolider son positionnement comme destination méditerranéenne attractive sur le marché chinois, en misant sur un tourisme culturel, expérientiel et familial, segment en pleine expansion parmi les voyageurs chinois.