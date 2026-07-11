La Société des transports de Tunis (TRANSTU) a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de la ligne ferroviaire Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) en signant le contrat portant sur l'acquisition de 18 nouvelles rames ferroviaires, dans le cadre d'un vaste programme soutenu par l'Union européenne et ses partenaires financiers.

D'un coût global de 90 millions d'euros, le programme vise à renforcer la qualité du transport ferroviaire dans le Grand Tunis en améliorant la sécurité, la fiabilité, le confort et les performances environnementales de cette ligne emblématique, tout en favorisant un recours accru au transport collectif.

Au-delà du renouvellement de la flotte, le projet prévoit également la modernisation des infrastructures ferroviaires ainsi qu'un important programme d'assistance technique destiné à renforcer les performances opérationnelles de la TRANSTU et à accompagner la modernisation de ses services.

Cité dans un communiqué de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a souligné que ce projet dépasse le simple renouvellement du matériel roulant.

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"Avec la TRANSTU et les autorités tunisiennes, l'Équipe Europe investit dans bien plus que la modernisation d'une ligne ferroviaire : elle agit pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des citoyens", a-t-il déclaré.

Selon lui, les bénéfices attendus seront rapidement perceptibles par les usagers. Grâce à une flotte plus performante et plus disponible, les trains devraient circuler toutes les quatre minutes aux heures de pointe et toutes les douze minutes aux heures creuses.

L'ambassadeur estime également que la fréquentation annuelle de la ligne pourrait être multipliée par cinq, notamment grâce à une amélioration de l'offre destinée aux élèves, étudiants et autres usagers quotidiens.

Le financement du programme est assuré à parts égales par la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec la garantie financière de l'Union européenne.

À travers ce projet, l'Équipe Europe entend accompagner les efforts de la Tunisie en faveur d'une mobilité urbaine plus durable, plus performante et davantage adaptée aux besoins croissants des habitants du Grand Tunis, tout en contribuant à renforcer l'attractivité des transports publics face à l'usage de la voiture individuelle.