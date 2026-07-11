Tunisie: C'est imminent - La route X20 bientôt ouverte à la circulation

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les travaux de la route radiale X20 sont entrés dans leur phase finale et pourraient être achevés avant l'échéance initialement annoncée, fixée à la fin de l'année 2026, a indiqué le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le ministre a précisé qu'une grande partie du projet a déjà été réalisée, notamment dans le gouvernorat de la Manouba, tandis que les derniers travaux se poursuivent au niveau du gouvernorat de l'Ariana.

Selon lui, l'accélération du rythme des travaux observée récemment pourrait permettre l'ouverture de cette infrastructure aux usagers avant les délais prévus.

Un axe stratégique pour le Grand Tunis

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Slah Zouari a souligné l'importance stratégique de la route radiale X20, qui représente le deuxième axe radial de la capitale après la deuxième rocade.

Sa mise en exploitation devrait contribuer à une meilleure organisation de la circulation dans le Grand Tunis et à réduire la pression exercée sur les principaux axes routiers actuellement saturés.

Cette nouvelle infrastructure est appelée à améliorer la fluidité des déplacements entre plusieurs zones périphériques de la capitale et à offrir une alternative supplémentaire aux usagers confrontés quotidiennement aux difficultés de circulation.

25 ponts et échangeurs en cours de réalisation

Par ailleurs, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat a indiqué que son département supervise actuellement la réalisation d'environ 25 ponts et échangeurs à travers différentes régions du pays.

Ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale visant à moderniser les infrastructures routières, améliorer la sécurité des déplacements et renforcer la fluidité du trafic.

Évoquant le projet du pont sur l'oued Medjerda, Slah Zouari a fait état de difficultés liées à l'entreprise chargée de la réalisation des travaux.

Le ministère a accordé un délai supplémentaire à l'entreprise concernée afin de lui permettre de rattraper le retard enregistré et d'accélérer le rythme du chantier.

Le ministre a toutefois averti que des mesures juridiques pourraient être prises en cas de non-respect des engagements contractuels, allant jusqu'à la résiliation du marché.

L'objectif, a-t-il insisté, reste de garantir l'achèvement du projet dans les meilleurs délais et sa mise en exploitation au service des citoyens.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.