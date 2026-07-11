Tunisie: C'est imminent - La route X20 bientôt ouverte à la circulation

Les travaux de la route radiale X20 sont entrés dans leur phase finale et pourraient être achevés avant l'échéance initialement annoncée, fixée à la fin de l'année 2026, a indiqué le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le ministre a précisé qu'une grande partie du projet a déjà été réalisée, notamment dans le gouvernorat de la Manouba, tandis que les derniers travaux se poursuivent au niveau du gouvernorat de l'Ariana.

Selon lui, l'accélération du rythme des travaux observée récemment pourrait permettre l'ouverture de cette infrastructure aux usagers avant les délais prévus.

Un axe stratégique pour le Grand Tunis

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Slah Zouari a souligné l'importance stratégique de la route radiale X20, qui représente le deuxième axe radial de la capitale après la deuxième rocade.

Sa mise en exploitation devrait contribuer à une meilleure organisation de la circulation dans le Grand Tunis et à réduire la pression exercée sur les principaux axes routiers actuellement saturés.

Cette nouvelle infrastructure est appelée à améliorer la fluidité des déplacements entre plusieurs zones périphériques de la capitale et à offrir une alternative supplémentaire aux usagers confrontés quotidiennement aux difficultés de circulation.

25 ponts et échangeurs en cours de réalisation

Par ailleurs, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat a indiqué que son département supervise actuellement la réalisation d'environ 25 ponts et échangeurs à travers différentes régions du pays.

Ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale visant à moderniser les infrastructures routières, améliorer la sécurité des déplacements et renforcer la fluidité du trafic.

Évoquant le projet du pont sur l'oued Medjerda, Slah Zouari a fait état de difficultés liées à l'entreprise chargée de la réalisation des travaux.

Le ministère a accordé un délai supplémentaire à l'entreprise concernée afin de lui permettre de rattraper le retard enregistré et d'accélérer le rythme du chantier.

Le ministre a toutefois averti que des mesures juridiques pourraient être prises en cas de non-respect des engagements contractuels, allant jusqu'à la résiliation du marché.

L'objectif, a-t-il insisté, reste de garantir l'achèvement du projet dans les meilleurs délais et sa mise en exploitation au service des citoyens.