Tunisie: Alerte STEG - Des coupures d'électricité prévues ce week-end dans ces régions

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), district de Kairouan, a annoncé des perturbations temporaires dans l'approvisionnement en électricité dans certaines zones du sud du gouvernorat, durant le week-end des 11 et 12 juillet 2026.

Ces interruptions, prévues entre 5h00 et 8h00 du matin, interviennent dans le cadre d'essais techniques réalisés sur le réseau électrique, en préparation de l'entrée en exploitation de la nouvelle station de transformation de Zaghouana.

Dans un communiqué, la STEG a expliqué que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'achèvement des travaux de raccordement des nouvelles lignes électriques et de la réalisation des tests nécessaires avant la mise en service complète des nouveaux équipements.

La société a invité les citoyens concernés à prendre les dispositions nécessaires durant cette période afin de limiter les éventuels désagréments liés à ces perturbations temporaires.

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Une nouvelle infrastructure pour renforcer l'alimentation électrique

La mise en exploitation de la station de transformation de Zaghouana représente une étape importante dans le développement de l'infrastructure électrique dans la région de Kairouan.

Cette installation assure la transformation de l'électricité de haute tension vers la moyenne tension, permettant ainsi d'améliorer la capacité du réseau régional.

Selon la STEG, cette nouvelle station contribuera à réduire la pression exercée sur les installations existantes, tout en améliorant la qualité, la stabilité et la continuité de l'approvisionnement en électricité, notamment dans les zones du sud du gouvernorat.

À travers ce projet, la société entend renforcer la fiabilité du réseau électrique régional et accompagner l'évolution des besoins énergétiques des habitants et des activités économiques dans la région.