Tunisie: Alerte STEG - Des coupures d'électricité prévues ce week-end dans ces régions

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), district de Kairouan, a annoncé des perturbations temporaires dans l'approvisionnement en électricité dans certaines zones du sud du gouvernorat, durant le week-end des 11 et 12 juillet 2026.

Ces interruptions, prévues entre 5h00 et 8h00 du matin, interviennent dans le cadre d'essais techniques réalisés sur le réseau électrique, en préparation de l'entrée en exploitation de la nouvelle station de transformation de Zaghouana.

Dans un communiqué, la STEG a expliqué que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'achèvement des travaux de raccordement des nouvelles lignes électriques et de la réalisation des tests nécessaires avant la mise en service complète des nouveaux équipements.

La société a invité les citoyens concernés à prendre les dispositions nécessaires durant cette période afin de limiter les éventuels désagréments liés à ces perturbations temporaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une nouvelle infrastructure pour renforcer l'alimentation électrique

La mise en exploitation de la station de transformation de Zaghouana représente une étape importante dans le développement de l'infrastructure électrique dans la région de Kairouan.

Cette installation assure la transformation de l'électricité de haute tension vers la moyenne tension, permettant ainsi d'améliorer la capacité du réseau régional.

Selon la STEG, cette nouvelle station contribuera à réduire la pression exercée sur les installations existantes, tout en améliorant la qualité, la stabilité et la continuité de l'approvisionnement en électricité, notamment dans les zones du sud du gouvernorat.

À travers ce projet, la société entend renforcer la fiabilité du réseau électrique régional et accompagner l'évolution des besoins énergétiques des habitants et des activités économiques dans la région.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.