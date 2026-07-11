Tunisie: Une première à Gafsa - Le CHU Houcine Bouzaiene réussit deux interventions neurochirurgicales à haut risque

Le service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire Houcine Bouzaiene de Gafsa a réalisé avec succès deux interventions crâniennes complexes sur des patients dont le pronostic vital était engagé. Une première dans l'histoire de l'établissement, qui marque une avancée importante dans le développement des soins spécialisés dans la région.

Réalisées au cours des deux derniers jours, ces opérations permettent au CHU de Gafsa de franchir une nouvelle étape dans la prise en charge des pathologies neurochirurgicales urgentes. Jusqu'à présent, les patients nécessitant ce type d'interventions étaient généralement transférés vers d'autres centres hospitaliers universitaires du Centre ou du Sud du pays, un délai qui pouvait parfois représenter un risque supplémentaire pour leur état de santé.

Selon le Dr Walid Radaoui, neurochirurgien et chef du service de neurochirurgie au CHU Houcine Bouzaiene, cette réussite intervient après une longue période durant laquelle la neurochirurgie était absente de l'établissement.

"La neurochirurgie manquait à l'hôpital de Gafsa depuis plus d'une dizaine d'années. Ces deux interventions constituent une première depuis la reprise de cette activité spécialisée", a-t-il expliqué.

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Deux interventions urgentes pour sauver des patients en situation critique

La première intervention a concerné un patient admis dans un état de coma provoqué par une hydrocéphalie, une accumulation excessive de liquide dans le cerveau entraînant une augmentation de la pression intracrânienne.

Face à cette situation d'urgence, l'équipe médicale a procédé à la mise en place d'une dérivation ventriculaire, un dispositif permettant d'évacuer l'excès de liquide et de réduire la pression exercée sur le cerveau.

La deuxième opération a été réalisée sur un patient présentant une perte totale de la parole ainsi qu'un déficit moteur complet du côté droit du corps, consécutifs à un hématome sous-dural.

Les neurochirurgiens ont procédé à l'évacuation de cet hématome afin de libérer la pression exercée sur le cerveau et permettre une amélioration de l'état neurologique du patient.

Une réussite collective malgré des moyens limités

Le Dr Radaoui a salué l'engagement de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale ayant contribué au succès de ces interventions. Les deux patients sont actuellement hospitalisés au CHU Houcine Bouzaiene de Gafsa et leur état de santé est jugé satisfaisant.

Le responsable a toutefois souligné que ces résultats ont été obtenus malgré certaines insuffisances en matière d'équipements médicaux, appelant à renforcer davantage les moyens disponibles afin de développer cette activité.

Cette nouvelle capacité constitue un enjeu majeur pour la région de Gafsa et les gouvernorats voisins, en réduisant les délais de prise en charge et en limitant les transferts de patients vers d'autres établissements spécialisés.

À travers ces deux interventions, le CHU Houcine Bouzaiene confirme son rôle dans le renforcement de la couverture sanitaire régionale et dans la décentralisation des soins hautement spécialisés.