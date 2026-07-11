Tunisie: EST - Mercato - Mokwana proche de la JS Kabylie !

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid NALOUTI

L'ancien directeur sportif de l'Espérance, Yazid Mansouri, actuellement en poste à la JS Kabylie, a pris contact avec l'ailier droit sud-africain, avant d'entamer des négociations avec les dirigeants « sang et or ».

La Presse -- Quand il était directeur sportif à l'Espérance de Tunis, il l'a cédé sous forme de prêt avec option d'achat au club saoudien d'Al-Hazem, où il a joué la saison dernière. Maintenant que Yazid Mansouri occupe le poste de directeur sportif à la JS Kabylie, il a pris contact avec Elias Mokwana pour lui parler du projet sportif du club pour la saison prochaine. Des négociations sont menées avec les dirigeants « sang et or » pour un éventuel transfert de l'international sud-africain au club algérien. Selon les derniers échos, les responsables de l'Espérance ne sont pas contre l'idée de céder Elias Mokwana si une bonne offre parvient à la direction du club.

Pour rappel, Elias Mokwana a été prêté la saison dernière à Al-Hazem. Comme le club saoudien n'a pas activé l'option d'achat, le joueur est rentré à Tunis et est à la disposition de Laurentiu Reghecampf. Le contrat qui lie Elias Mokwana à l'Espérance court jusqu'au 30 juin 2027.

Interdiction de recrutement : un classique qui irrite

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C'est toujours la même rengaine : des transferts de paiement à des anciens joueurs qui parviennent en retard et l'Espérance est interdite temporairement de recrutement. Le club « sang et or » figure dans la liste des clubs interdits par la Fifa, jusqu'à ce qu'il règle trois litiges en cours.

A chaque fois que l'Espérance est temporairement interdite de recrutements par la Fifa, le même argument ressort : les transferts sont en cours, et s'il y a retard ce sont les procédures de la Banque Centrale qui en sont la raison.

Quand on sait que l'administration de l'Espérance de Tunis dispose de fonctionnaires permanents, une question s'impose : pourquoi ces fonctionnaires en question, le secrétaire général à leur tête, ne se prennent pas à l'avance pour éviter le désagrément de voir le club temporairement interdit de recrutement ? Ce qui retarde, bien sûr, la qualification des nouvelles recrues, mais aussi l'officialisation des nouveaux recrutements.

Renseignement pris auprès d'une source, dérangée par la question : « L'interdiction de recrutement sera levée dans les jours à venir et n'affectera nullement les transferts estivaux ».

Pour rappel, l'équipe reprendra les entraînements après-demain avant d'entrer en stage de dix jours à Aïn Draham à partir du 16 juillet.

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