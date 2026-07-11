Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 juillet 2026

Macron reçoit Ramaphosa pour renforcer le partenariat franco-sud-africain

Le président français Emmanuel Macron a reçu vendredi à l’Élysée son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans le cadre d’une visite officielle destinée à consolider les relations entre Paris et Pretoria.

Les deux chefs d’État doivent échanger sur le renforcement de leur coopération politique, économique et stratégique, avec un accent particulier sur le commerce, les investissements, l’énergie et les minerais critiques, secteurs jugés prioritaires par les deux pays.

Les discussions porteront également sur les questions de sécurité régionale, notamment les conflits sur le continent africain, ainsi que sur plusieurs dossiers internationaux. [Source Africanews]

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Mali-Algérie : Le dégel diplomatique s’accélère

Le Mali a annoncé, vendredi 10 juillet 2026, le retour de son ambassadeur à Alger et la réouverture de son espace aérien aux appareils civils et militaires en provenance ou à destination de l’Algérie. Alger a levé le même jour ses propres restrictions aériennes, ouvrant une nouvelle phase d’apaisement après plus d’un an de crise entre les deux voisins.

Le gouvernement de la Transition au Mali a franchi une étape importante dans le rétablissement des relations entre Bamako et Alger. Dans son communiqué n°2026-003, il présente ces décisions comme participant à la redynamisation des liens de coopération et d’amitié entre le Mali et la République algérienne démocratique et populaire.

La première mesure concerne le retour à Alger de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali. Elle rétablit une représentation diplomatique de haut niveau et doit permettre la reprise des consultations officielles entre deux États liés par une longue frontière, des échanges humains anciens et des enjeux sécuritaires communs. [Source Apanews]

Bénin : L’installation du Sénat prévue pour le 30 juillet

Le Parlement béninois s’apprête à changer durablement de visage. Réunis en séance plénière ce vendredi 10 juillet, les députés ont appris que le Sénat tiendra sa séance inaugurale le 30 juillet 2026. Cette date, désormais inscrite dans l’agenda institutionnel du pays, marque l’aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs mois avec la réforme de la Constitution.

L’annonce a été faite par le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, qui a donné lecture d’une correspondance adressée par le président de la République, Romuald Wadagni. Datée du 8 juillet, la lettre précise que les préparatifs sont suffisamment avancés pour permettre l’installation de la nouvelle institution avant les célébrations de la fête nationale du 1er août. [Source Afrik.com]

Côte d'Ivoire - Les partenaires internationaux s'engagent à financer le Plan national de développement à hauteur de 80 milliards de dollars

La Côte d'Ivoire a obtenu des investissements publics internationaux quatre fois plus élevés qu'espéré pour financer son Plan national de développement (PND) d'ici 2030, a annoncé le ministre du Plan à la presse jeudi 9 juillet.

Un événement réunissait à Abidjan mercredi 8 et jeudi 9 juillet des membres du gouvernement et des centaines d'investisseurs publics et privés pour financer le PND qui comprend notamment des mesures sécuritaires, la modernisation de l'agriculture (20% du PIB), la création et l'accompagnement d'importantes entreprises pour en faire des "champions nationaux" et des infrastructures routières, dont un TGV. [Source Africa Radio]

RDC : Un différend fiscal entre l’État et Glencore fragilise la production de KCC

La Direction générale des impôts (DGI) de la République démocratique du Congo a mis sous scellés, le 9 juillet, plusieurs installations de Kamoto Copper Company (KCC), filiale de Glencore à Kolwezi. Selon plusieurs médias locaux, cette mesure s’inscrit dans un contentieux fiscal opposant depuis plusieurs mois à l’administration congolaise aux filiales du groupe suisse.

Les autorités n’ont pas précisé l’étendue des installations concernées ni l’impact de cette décision sur les opérations. Le montant du litige n’a pas plus été officiellement communiqué. Des sources locales évoquent cependant des créances fiscales comprenant entre 3 et plus de 6 milliards de dollars.

Les chagrins porteraient notamment sur une sous-évaluation des prix de cession des minéraux exportés et des mécanismes ayant réduit la base imposable en RDC. Glencore conteste ces accusations et indique poursuivre les discussions avec les autorités. [Source Africapresse]

Cameroun : Une caravane pour protester contre les violences faites aux femmes

Plus d’une centaine de personnes ont participé ce vendredi à Yaoundé au lancement d’une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Des parlementaires, des autorités administratives, municipales, universitaires, des femmes et jeunes filles, se sont mobilisées pour dire stop à toutes ces formes de violences.

Au rythme de la fanfare, un groupe de femmes parade contre les violences basées sur le genre dans le quartier Odza à Yaoundé. Certaines brandissent des bouquets de fleurs communément appelées « fleurs de la paix ».

« En voyage quelque part, vous entendez qu’il y’a eu, si ce n’est un cas de violence, c’est un cas de bastonnade… Quand est-ce que ça s'arrête ? Cette marche est pour qu’on dise vraiment stop. Il faut que l’État frappe fort », raconte Yvette Mbezoa Medjongo, conseillère municipale qui demande des sanctions plus fortes. [Source RFI]

Au Nigeria, les forces de l’ordre libèrent plusieurs dizaines d’élèves et leurs professeurs enlevés en mai

Quarante-six élèves et membres du personnel de trois écoles de l’Etat d’Oyo, dans le sud-ouest du pays, avaient été kidnappés le 15 mai. Selon la présidence, plusieurs de leurs ravisseurs ont été tués et huit autres arrêtés.

Des dizaines d’élèves enlevés il y a près de deux mois dans le sud-ouest du Nigeria ont été libérés, a annoncé, vendredi 10 juillet, le porte-parole de la présidence.

Des hommes armés, que les forces gouvernementales présentent comme des djihadistes de Boko Haram, avaient kidnappé, le 15 mai, 46 élèves et membres du personnel de trois écoles de l’Etat d’Oyo. [Source Le Monde Afrique]

La Namibie conclut plusieurs accords avec la Chine dans les infrastructures, les mines et l’énergie

La Chine et la Namibie ont signé plusieurs accords destinés à renforcer leurs relations économiques. Reçue à Pékin par le président Xi Jinping, la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a obtenu des engagements portant notamment sur les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et les minerais critiques, des secteurs jugés essentiels pour soutenir la croissance et l’emploi dans son pays.

Le président chinois Xi Jinping a reçu vendredi à Pékin son homologue namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en visite officielle en Chine depuis le début de la semaine. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté d’approfondir leur partenariat dans plusieurs domaines économiques, avec une attention particulière portée aux infrastructures, à l’énergie, à l’agriculture, aux ressources minières, à l’éducation ainsi qu’aux sciences et technologies. [Source LSI Africa]

La Guinée cherche à développer une filière de valorisation énergétique des déchets

Confrontée à la hausse des volumes de déchets urbains et à des besoins croissants en électricité, la Guinée multiplie les initiatives pour faire émerger une filière de valorisation énergétique des déchets.

En l’espace de quelques mois, les autorités guinéennes ont déjà discuté de plusieurs projets de valorisation énergétique des déchets portés par des investisseurs étrangers. La dernière annonce en date est venue de la Chine. À l’occasion de la célébration du 105e anniversaire du Parti communiste chinois, le 7 juillet à Conakry, Wang Hui, conseiller économique et commercial de l’ambassade de Chine en Guinée, a indiqué que Pékin souhaitait accompagner le pays dans le développement de projets de production d’électricité à partir des déchets.

Selon le diplomate, cette coopération s’inscrit dans le prolongement de la récente visite du Premier ministre Bah Oury en Chine, au cours de laquelle ce dernier a notamment visité une centrale spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets. [Source Agence ecofin]

Gouvernance financière : Le Congo s’apprête à évaluer son code de transparence

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publique (CNTR) procédera, le 15 juillet à Brazzaville, avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), au lancement officiel du code de transparence (ECTR) 2025.

Le Congo s’est engagé, à l’instar des autres pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), à promouvoir la transparence et la bonne gestion des finances publiques. Cet engagement repose sur des réformes régionales, notamment la directive n°6/11-Cémac-190-CM-22 du 19 décembre 2011, relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances.

C’est ainsi que le pays a adapté son cadre juridique national en adoptant, en 2017, la loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant Code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Un texte de loi qui définit les principes à respecter pour assurer une gestion claire et responsable des ressources publiques. [Source Les Dépêches de Brazzaville]