Sénégal: DRS de Ziguinchor - Hommage appuyé au colonel Youssouf Tine, promu directeur général de la Santé

Ziguinchor — La cérémonie de passation de service entre le directeur régional sortant de la Santé de Ziguinchor (sud), le colonel médecin Youssouf Tine, nommé directeur général de la Santé, et son successeur, le colonel médecin Biram Simon Ndiaye, a été marquée, vendredi, par de nombreux témoignages saluant le parcours, le leadership et les réalisations du sortant, a constaté l'APS.

Partenaires techniques et financiers, représentants des anciens combattants et agents de la Direction régionale de la santé (DRS) ont unanimement rendu hommage à son engagement en faveur du renforcement du système de santé dans la région.

Ils ont souhaité plein succès au nouveau directeur régional dans l'exercice de ses fonctions.

S'exprimant au nom des partenaires techniques et financiers, Cheikh Oumar Guèye, a qualifié la nomination du colonel Tine à la tête de la Direction générale de la Santé, une "promotion méritée", dit-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette promotion récompense les performances enregistrées durant son magistère à Ziguinchor.

Il a salué sa disponibilité, sa courtoisie et la qualité de la collaboration entretenue avec les partenaires.

Les représentants des anciens combattants ont, à leur tour, magnifié son professionnalisme et son implication dans le développement des services de santé, avant d'assurer son successeur de leur disponibilité à l'accompagner dans ses nouvelles missions.

Au nom du personnel de la DRS, plusieurs responsables ont fait part de "sentiments mêlés de joie et de tristesse", soulignant que le colonel Tine laisse l'image d'un dirigeant rigoureux, animé par "le coeur du soignant" et soucieux, disent-ils, de garantir aux populations un meilleur accès à des soins de qualité.

Ils ont rappelé les réformes et les réalisations enregistrées sous sa direction, estimant qu'elles ont contribué à moderniser durablement la Direction régionale de la santé de Ziguinchor.

Le personnel lui a exprimé sa gratitude pour son humanité, son sens du service public et les acquis laissés à l'institution, tout en formulant des voeux de réussite à son successeur pour la poursuite de cette dynamique.