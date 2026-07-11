Sénégal: Ouverture du concours de recrutement des élèves-maîtres (officiel)

Dakar — Les inscriptions au concours de recrutement 2026 des élèves-maîtres sont ouvertes du 10 juillet au 10 août, a t-on appris, vendredi, auprès des services du ministère de l'Éducation nationale.

"Le concours est réservé aux candidats de nationalité sénégalaise titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, âgés de 18 à 33 ans au 31 décembre 2026. Les postulants pourront concourir dans les options français, arabe, daara et anglais", informent les services du ministère à travers un communiqué.

Les candidats devront obligatoirement s'inscrire en ligne sur la plateforme crem.education.sn et s'acquitter de frais d'inscription de 10.000 francs CFA, non remboursables, pour être autorisés à participer à la phase de présélection.

Le ministère prévient que "toute fausse déclaration, l'utilisation de documents appartenant à un tiers ou toute tentative de fraude entraînera le rejet immédiat de la candidature, sans préjudice des sanctions administratives et des poursuites prévues par la réglementation en vigueur".

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La même source signale que les épreuves de présélection sont programmées le jeudi 20 août 2026 à partir de 10 heures dans les centres désignés par les inspections d'académie.

Les bacheliers de la session normale de 2026 "pourront, à titre provisoire, fournir une copie légalisée de leur relevé de notes ou de leur attestation de réussite au baccalauréat", indique le texte, soulignant qu'en revanche, "le dépôt d'un bulletin de notes à la place du diplôme officiel ou de son attestation est formellement interdit et entraînera le rejet du dossier".

Les dossiers physiques des candidats présélectionnés seront déposés auprès des Inspections de l'éducation et de la formation (IEF), qui en vérifieront la conformité avant leur transmission aux Inspections d'académie.

Le ministère indique enfin que les modalités complémentaires d'organisation du concours feront l'objet d'un arrêté et seront publiées ultérieurement sur les plateformes dédiées ainsi qu'auprès des Inspections d'académie et des IEF.