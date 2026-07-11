Tunisie: Pourquoi - De petits gestes à adopter...

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

On traverse en ce moment une période d'une grande canicule que même des pays plus équipés que le nôtre ont du mal à affronter.

Et quand on voit dans ces pays des coupures d'électricité qui durent des journées et mettent à mal aussi bien leur population que leurs infrastructures vitales (hôpitaux, transport et même des centrales électriques), on ne s'étonne plus de la survenue des pannes qui nous touchent.

Ainsi, pour se prémunir contre ces incidents, des gestes simples sont recommandés pour limiter la consommation d'électricité.

On ne va pas tous les énumérer, ils sont connus. Contentons-nous d'en citer quelques-uns : éteindre la lumière et la climatisation dans les lieux où on n'en a pas besoin. C'est valable aussi pour les appareils électriques comme les ordinateurs et les téléviseurs, etc. Ce sont de petits gestes qui ne coûtent rien, mais qui rapportent gros.

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