Tunisie: Natation / Perrformances des jeunes nageurs et nageuses - Des talents qui promettent

La Presse -- Depuis que les ténors sont en train de dominer la scène, c'est-à-dire les deux champions olympiques et mondiaux Ahmed Jaouadi et Ayoub Hafnaoui et ceux qui sont « placés » en France, tels que Jamila Boulakbèche et Belhassan Ben Miled, de nouveaux talents sont en train de percer et de s'annoncer. Une aubaine pour la FTN qui a besoin de ce genre de renforts pour élargir ses choix et aller perturber l'ordre établi.

En effet, la natation tunisienne est réputée intraitable dans les longues distances. Les récents résultats prouvent que nos jeunes ont du talent ailleurs.

C'est ainsi que Elias Ben Aicha (14 ans) a remporté la médaille de bronze aux Championnats de France de natation, qui se déroulent à Toulouse,

Cette victoire a été remportée sur 100 mètres nage libre, grâce à un temps impressionnant de 58"28.

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Kamilia Maâlaoui confirme

La jeune Kamilia Maâlaoui, lors de la « Web Confrontation-Île de France », a réalisé pour sa part de bonnes performances avec de nouveaux records personnels et une qualification pour les Championnats de France de natation d'été et les Championnats arabes Au passage, les médailles suivantes : Médaille d'or au 200 m brasse avec un nouveau record personnel de 2'50"70, médaille d'or au 200 m nage libre avec un nouveau record personnel de 2'14"77 et médaille d'argent au 100 m nage libre avec un nouveau record personnel de 1'01"81.

Elle s'est qualifiée pour les Championnats de France d'été sur 100 m et 200 m nage libre et brasse et le 50 m papillon, tout en réalisant les minimas pour les Championnats arabes au 50 m papillon

Elias Hamza, la découverte

Un autre jeune Tunisien brille dans les piscines françaises. C'est Elias Hamza qui a réalisé des performances aux Championnats d'été de la Ligue AURA sur 50 m : médaille d'argent au 400 m nage libre en 4'14"24, médaille d'argent au 200 m papillon avec un nouveau record personnel de 2'07"97, sixième place en finale du 100 m papillon avec un nouveau record personnel de 57"62.

Il a réalisé le temps de qualification minimum pour les Championnats arabes au 200 m papillon.

Les performances de Mohamed Yassine Mezoughi

Après avoir réussi son baccalauréat, le jeune Mohamed Yassine Mezoughi a brillé de nouveau dans les bassins français, obtenant des résultats exceptionnels aux Championnats d'été de la Ligue AURA sur 50 m papillon. Il a enregistré un nouveau record personnel de 26"45. Au 200 m papillon, il a obtenu un temps de 2'09"95. Au 100 m papillon, il a réalisé un temps de 57"47.

Ce jeune vise les Championnats de Tunisie d'été. Ainsi donc, de nouveaux noms apparaissent et cela élargit la base de l'élite pour un sport qui passe pour un des plus compétitifs à l'échelle internationale.

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