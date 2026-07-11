Maroc: La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a fini en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,37% à 17.987,82 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,65% à 1.325,69 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, a augmenté de 0,16% à 1.276,95 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s'est apprécié de 0,25% à 1.817,5 pts.

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Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d'équipement industriels » (+4,65%), « Services de transport » (+1,41%) et « Transport » (+1,14%) ont signé les meilleures performances.

À l'inverse, les secteurs « Agroalimentaire/Production » (-1,32%), « Société de financement et autres activités financières » (-1,01%) et « Loisirs et Hôtels » (-0,91%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 123 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par Attijariwafa bank (12,97 MDH), Managem (11,55 MDH) et Jet Contractors (10,68 MDH).

La capitalisation boursière a atteint plus de 1.030 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (+5,66% à 183 DH), Sanlam Maroc (+3,73% à 3.090 DH), Sonasid (+2,73% à 2.035 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+1,74% à 1.518 DH) et CFG Bank (+1,53% à 199 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Ib Maroc.com (-8,17% à 55,1 DH), Zellidja (-5,99% à 179,55 DH), Lesieur Cristal (-5,71% à 330 DH), Maroc Leasing (-3,68% à 340 DH) et Maghrebail (-1,87% à 894 DH).