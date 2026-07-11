Maroc: Mondial 2026 - La Roja pour confirmer, les Diables Rouges rêvent d'un nouvel exploit

Le SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie, sera ce vendredi le théâtre d'un quart de finale particulièrement attendu de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et la Belgique.

Deux nations européennes aux ambitions élevées se retrouvent avec, en ligne de mire, une place dans le dernier carré où la France attend déjà son adversaire.

Championne d'Europe en titre, l'Espagne poursuit son parcours avec une impression de maîtrise. Première du groupe H devant le Cap-Vert, l'Uruguay et l'Arabie saoudite, la Roja a confirmé son statut de favorite dès la phase de groupes grâce à un football de possession parfaitement maîtrisé.

En seizièmes de finale, les hommes de Luis de la Fuente ont largement dominé l'Autriche (3-0), avant de livrer une prestation plus tactique en huitièmes face au Portugal. Un but a suffi pour écarter leur voisin ibérique (1-0) et décrocher un billet pour les quarts de finale.

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Solides défensivement, les Espagnols n'ont toujours pas encaissé de but lors de la phase à élimination directe et affichent une grande sérénité collective.

Longtemps en quête d'un nouveau souffle après la génération dorée, la Belgique semble avoir retrouvé une dynamique positive. Les Diables Rouges ont terminé en tête du groupe G devant l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, validant leur qualification avec autorité.

En seizièmes de finale, les Belges ont dû batailler jusqu'au bout pour venir à bout du Sénégal dans un match spectaculaire remporté 3-2. Ils ont ensuite frappé un grand coup en huitièmes en éliminant les États-Unis sur le score sans appel de 4-1, grâce à une attaque particulièrement efficace et à un collectif retrouvé.

Cette affiche oppose deux philosophies bien distinctes. L'Espagne privilégie la maîtrise du ballon, la patience dans la construction et une organisation défensive rigoureuse. La Belgique, de son côté, mise davantage sur la verticalité, la vitesse de ses transitions et l'efficacité de ses individualités offensives.

Les précédentes confrontations penchent en faveur de la Roja, mais les Belges abordent ce rendez-vous avec une confiance renforcée par leurs dernières prestations dans ce Mondial.

Au-delà d'une place dans le dernier carré, ce quart de finale représente un véritable test pour deux sélections qui ambitionnent de renouer avec les sommets du football mondial. L'Espagne entend confirmer son statut de favorite au titre, tandis que la Belgique espère poursuivre son renouveau en s'offrant l'un des principaux prétendants au sacre.

Le vainqueur retrouvera la France en demi-finale avec l'espoir de se rapprocher un peu plus de la finale de la Coupe du monde 2026.