Cote d'Ivoire: Journée nationale de l'arbre 2026 - Jacques Assahoré mobilise les Ivoiriens pour restaurer le patrimoine forestier

La restauration du couvert forestier ivoirien est plus que jamais au coeur des priorités nationales.

À l'occasion de la célébration officielle de la Journée nationale de l'arbre (JNA) 2026, organisée le vendredi 10 juillet au campus 2 de l'Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a lancé un vibrant appel à la mobilisation de tous les citoyens afin de contribuer à la reconstitution du patrimoine forestier national.

Placée sous le thème « Chaque arbre compte, je plante mon arbre », cette édition a réuni de nombreuses autorités administratives, coutumières et universitaires, ainsi que des étudiants venus participer à cette grande campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement.

Représentant le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, patron de la cérémonie, le ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani, a réaffirmé que la restauration du couvert forestier constitue une priorité stratégique du gouvernement. Selon lui, sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir une référence africaine en matière de restauration des paysages forestiers et de développement durable.

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Il a toutefois souligné que cette ambition ne pourra être atteinte sans une implication active des populations. « L'État peut créer les conditions, impulser les réformes et mobiliser les ressources, mais la réussite dépendra toujours de la capacité des populations à s'approprier cette vision. La restauration forestière nationale ne se décrète pas, elle se construit », a-t-il déclaré, avant d'inviter les Ivoiriens à faire du reboisement un véritable mouvement citoyen.

Présidant la cérémonie, Jacques Assahoré Konan a, pour sa part, insisté sur la responsabilité collective dans la reconquête du patrimoine forestier. « La reconstitution de notre patrimoine forestier n'est pas seulement l'affaire de l'État, elle est l'affaire de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne », a-t-il affirmé. Il a exhorté les familles, les écoles, les entreprises, les villages et particulièrement les élèves et étudiants à planter, entretenir et protéger les arbres.

Le ministre a également sollicité l'implication des chefs traditionnels et des guides religieux afin de faire de la reforestation un véritable levier de développement économique, social et environnemental. L'objectif affiché est de porter le taux de couverture forestière nationale à au moins 20 % du territoire d'ici à 2030.

Jacques Assahoré Konan a rappelé que cette ambition s'appuie sur plusieurs programmes structurants de restauration des paysages forestiers, de foresterie urbaine et de gestion durable des ressources en eau, mis en oeuvre avec l'appui de partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement.

Le président de l'Université Alassane Ouattara, le professeur Koffi Kouakou, s'est félicité du choix de son institution pour accueillir cette célébration nationale, saluant une initiative qui sensibilise davantage la jeunesse aux enjeux environnementaux. La cérémonie s'est achevée par une opération symbolique de planting d'arbres, traduisant la volonté des autorités de joindre l'acte à la parole dans la lutte pour la restauration du patrimoine forestier ivoirien.