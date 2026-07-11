Afrique: Diplomatie économique - La Côte d'Ivoire choisie pour accueillir le prochain Sommet du CCA USA

La Côte d'Ivoire renforce sa diplomatie économique en consolidant ses partenariats internationaux. Le pays accueillera le prochain US Business Summit du Corporate Council on Africa (CCA USA), un rendez-vous majeur des affaires entre les États-Unis et le continent africain.

Cette annonce a été au coeur de l'audience accordée, le vendredi 10 juillet 2026, par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, à Mme Florizelle Liser, présidente-directrice générale du Corporate Council on Africa (CCA USA).

Organisation américaine de référence dans la promotion des relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique, le CCA oeuvre depuis plusieurs décennies au rapprochement des investisseurs, des entreprises et des gouvernements des deux rives de l'Atlantique afin de stimuler le commerce et les investissements.

Au cours des échanges, les deux personnalités ont abordé les préparatifs du prochain US Business Summit, dont la tenue en Côte d'Ivoire témoigne de la confiance accordée au pays et de son attractivité croissante auprès des investisseurs internationaux.

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Les discussions ont également porté sur une initiative conjointe envisagée en marge de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de promotion des priorités du Plan national de développement (PND) 2026-2030, qui ambitionne d'accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire grâce à une mobilisation accrue des investissements privés et des partenariats internationaux.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Touré Ibrahim, ainsi que de Junaid Munir, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, traduisant l'intérêt partagé des deux pays pour le renforcement de leur coopération économique.

À cette occasion, Nialé Kaba s'est félicitée du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour accueillir le prochain sommet du CCA. Pour la ministre d'État, cette décision constitue une reconnaissance des performances économiques du pays, de la stabilité de son environnement des affaires et des réformes engagées pour attirer davantage d'investissements étrangers.

Elle a assuré la délégation américaine de l'engagement total du gouvernement ivoirien à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir l'organisation réussie de cet événement d'envergure internationale.

L'accueil du US Business Summit devrait offrir à la Côte d'Ivoire une vitrine exceptionnelle pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre son économie dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie, le numérique, les mines, les transports ou encore les services.

À travers cette rencontre, Abidjan confirme son ambition de s'imposer comme un hub économique régional et un partenaire stratégique des États-Unis en Afrique de l'Ouest. L'organisation du prochain sommet du CCA devrait ainsi contribuer à renforcer les échanges économiques et à attirer de nouveaux investisseurs au service des objectifs du PND 2026-2030.