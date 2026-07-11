Cote d'Ivoire: Diplomatie et développement - La Côte d'Ivoire et le PNUD renforcent leur partenariat autour du PND 2026-2030

La Côte d'Ivoire et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) entendent consolider leur partenariat stratégique afin d'accélérer la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2026-2030.

Cette volonté commune a été réaffirmée, le vendredi 10 juillet 2026, lors d'une audience accordée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, à Mme Ahunna Eziakonwa, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et directrice du Bureau régional du PNUD pour l'Afrique.

En visite de travail en Côte d'Ivoire, Mme Ahunna Eziakonwa effectue cette mission dans le cadre du renforcement de la coopération entre le PNUD et les autorités ivoiriennes autour des priorités de développement définies dans le nouveau Plan national de développement 2026-2030.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les perspectives de collaboration dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le développement durable, l'intégration régionale ainsi que l'accompagnement des réformes institutionnelles. Ces axes de coopération traduisent la volonté des deux partenaires de promouvoir une croissance inclusive, durable et résiliente au bénéfice des populations.

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Au cours de la rencontre, Nialé Kaba a salué la récente nomination de Mme Ahunna Eziakonwa au poste de Conseillère spéciale pour l'Afrique du Secrétaire général des Nations Unies. Pour la ministre d'État, cette distinction témoigne de la reconnaissance du leadership africain au sein du système onusien et constitue une opportunité de renforcer davantage la prise en compte des priorités du continent dans les grandes orientations des Nations Unies.

Cette reconnaissance, a-t-elle estimé, ouvre également de nouvelles perspectives pour approfondir le dialogue entre les institutions internationales et les États africains engagés dans des politiques ambitieuses de transformation économique et sociale.

Pour sa part, Mme Ahunna Eziakonwa a réaffirmé l'engagement du PNUD à poursuivre son accompagnement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre de son Plan national de développement. Elle a assuré que l'organisation mettra à profit son expertise et ses mécanismes d'appui afin de soutenir les efforts du gouvernement.

La responsable onusienne a notamment insisté sur l'importance de promouvoir des politiques fondées sur l'innovation, la résilience face aux défis économiques et climatiques, ainsi que l'inclusion sociale, autant de leviers jugés essentiels pour garantir un développement durable et partagé.

Cette rencontre illustre la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le PNUD et confirme la volonté commune des deux parties de renforcer leur coopération au service des objectifs de développement du pays. À travers ce partenariat, le PNUD réaffirme son rôle d'allié stratégique dans l'accompagnement des réformes et des ambitions portées par le PND 2026-2030, considéré comme la feuille de route de la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années.