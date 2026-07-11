Cote d'Ivoire: Recouvrement des amendes forfaitaires - Le Trésor public célèbre l'excellence et le mérite des forces de sécurité

Dix-neuf distinctions ont été décernées aux unités et agents les plus performants de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale engagés dans le dispositif de recouvrement des amendes forfaitaires.

Le Trésor public entend faire de l'excellence un levier d'amélioration des performances publiques. À l'initiative de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (Dgtcp), une cérémonie de célébration de l'excellence et du mérite des forces de sécurité intervenant dans le recouvrement des amendes forfaitaires s'est tenue le vendredi 10 juillet 2026 à la Maison de l'Entreprise, au Plateau. Présidée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, représenté par son directeur de cabinet adjoint, Vassogbo Bamba, la rencontre a réuni le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, les responsables de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale ainsi que les principaux acteurs du dispositif national de gestion des amendes forfaitaires. Au total, dix-neuf distinctions ont été attribuées, notamment des prix d'honneur et des prix spéciaux, ainsi que les récompenses du meilleur chef d'unité, du meilleur régisseur ou gestionnaire des amendes forfaitaires, du meilleur agent verbalisateur et de la meilleure unité.

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Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une progression significative des recettes issues des amendes forfaitaires. Longtemps inférieurs au milliard de francs CFA, les recouvrements sont passés de 322,1 millions de FCFA en 2018 à 917,9 millions de FCFA en 2021, avant d'atteindre 1,18 milliard de FCFA en 2022 puis 1,95 milliard de FCFA en 2025.

Selon le directeur général du Trésor, cette évolution résulte des campagnes de sensibilisation, des missions de terrain et de la modernisation progressive du dispositif, notamment avec l'introduction de nouveaux carnets d'amendes forfaitaires et les actions conduites par le Comité interministériel chargé du suivi du système.

Toutefois, malgré ces résultats encourageants, le potentiel de recouvrement demeure important au regard de l'accroissement du parc automobile national et du renforcement des contrôles routiers. D'où la volonté du Trésor public de miser davantage sur la motivation et la valorisation des agents de terrain. « La célébration de l'excellence constitue un puissant levier managérial destiné à encourager l'exemplarité et à promouvoir une culture durable de la performance », a souligné Ahoussi Arthur Augustin Pascal.

Valoriser l'engagement des forces de sécurité

Représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Vassogbo Bamba a salué le professionnalisme des forces de sécurité, dont l'action contribue à la fois à la sécurité routière et à la consolidation des ressources publiques. « Vous incarnez les valeurs cardinales de probité, de discipline et d'abnégation que Son Excellence Monsieur le Président de la République érige en modèle pour l'ensemble de l'administration publique. Face aux difficultés et aux sacrifices inhérents à vos fonctions sur le terrain, vous avez su faire preuve d'un professionnalisme exemplaire », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Grâce à votre action, le recouvrement des amendes ne doit plus être perçu comme une sanction arbitraire, mais comme un acte citoyen qui participe à l'application de la loi pénale et au respect de l'autorité de l'État. Votre distinction ne doit pas être une finalité, mais le point de départ d'une dynamique nouvelle au sein de vos différentes unités. »

Le représentant du ministre a également invité les lauréats à demeurer intraitables face à l'incivisme routier tout en poursuivant leurs actions de sensibilisation auprès des usagers de la route et des transporteurs sur la nécessité du paiement des amendes.

Cap sur la digitalisation du dispositif

Pour le Trésor public, le paiement transparent des amendes contribue à la lutte contre la corruption, au renforcement de l'autorité de l'État et au financement des politiques publiques. Le directeur général adjoint du Trésor, Sanogo Bafétigué, président du comité d'organisation, a annoncé la mise en place prochaine d'un règlement destiné à pérenniser et régionaliser cette célébration de l'excellence. Il a également évoqué l'accélération du projet de paiement électronique des contraventions à travers les plateformes TrésorPay et TrésorMoney.

Une reconnaissance qui engage

Au nom des lauréats, le colonel Koussan Stéphane, commandant de la Légion territoriale d'Abidjan, a assuré que cette reconnaissance renforcera davantage l'engagement des forces de sécurité à servir la Nation avec rigueur, intégrité et professionnalisme. « Cette reconnaissance nous honore et nous oblige davantage. Elle constitue pour chacun de nous une invitation permanente à faire preuve d'une exemplarité irréprochable, d'une intégrité sans faille et d'un professionnalisme constant dans l'exercice de nos missions. Soyez assurés que cette marque de confiance renforcera notre détermination à servir notre pays avec encore plus de dévouement, de rigueur et d'efficacité, dans le strict respect des lois et règlements de la République », a-t-il déclaré.