Guinée: Plus de 1,17 million de ménages agricoles identifiés, l'ANASA dévoile les résultats de l'Enquête agricole 2025-2026

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Conakry a accueilli, ce jeudi 9 juillet 2026, la présentation officielle du rapport de l'Enquête agricole annuelle intégrée 2025-2026, réalisée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires (ANASA). L'étude, qui dresse un état des lieux inédit de l'agriculture guinéenne, fournit des données stratégiques destinées à orienter les politiques publiques et les investissements dans le secteur.

La cérémonie, organisée dans un réceptif hôtelier de la capitale, a réuni plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que du Commerce, des partenaires techniques et financiers et de nombreux acteurs du monde agricole.

L'enquête a mobilisé près de 230 agents enquêteurs déployés dans les 33 préfectures du pays pendant six mois. Les résultats révèlent l'existence de 1 172 574 ménages agricoles, dont 15 294 ménages échantillonnés, représentant une population de 8 344 182 personnes vivant au sein des exploitations agricoles.

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Réalisée sur la base du Recensement national de l'agriculture et de l'élevage (RNAE 2020-2022), cette enquête a vu ses données validées par l'Institut national de la statistique (INS), renforçant ainsi leur crédibilité.

Partenaire financier de cette opération, la Banque mondiale a salué un outil essentiel pour accompagner la transformation du secteur agricole. Son représentant résident en Guinée, Issa Diaw, a rappelé que l'étude a été financée grâce au PDACG et au PHASAOC, avec l'appui technique de la FAO.

Selon lui, ces statistiques arrivent à un moment stratégique, marqué par la mise en oeuvre du nouveau cadre de partenariat 2027-2033 en soutien au programme Simandou 2040. Elles serviront également de référence pour le lancement de la deuxième phase du PDACG, dotée d'un financement de 116 millions de dollars, destinée à moderniser les exploitations agricoles, sécuriser les espaces de production et renforcer les compétences des acteurs du secteur.

Pour le directeur général de l'ANASA, Sidiki Cissé, cette enquête constitue désormais «la boussole» des décideurs. Il estime que ces données permettront d'identifier avec précision les forces et les faiblesses de l'agriculture guinéenne afin de mieux orienter les politiques publiques et les interventions des partenaires au développement.

Au nom du Premier ministre, le ministre directeur de cabinet à la Primature, Daouda Kamissoko, a souligné que derrière ces statistiques se trouvent des millions de producteurs familiaux qui assurent l'essentiel de la production alimentaire nationale. Il a indiqué que ces informations permettront au gouvernement de mieux cibler les investissements, renforcer les chaînes de valeur, améliorer l'accompagnement des producteurs et accroître durablement la productivité agricole.