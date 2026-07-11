Guinée: Kindia - Deux morts et deux blessés graves après un violent coup de foudre à Wourédi

10 Juillet 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

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Un drame s'est produit dans la soirée du jeudi 9 juillet 2026 à Wourédi, une localité relevant du district de Séguéya, dans la préfecture de Kindia. Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées après avoir été frappées par la foudre en plein orage.F

Selon les premiers témoignages, les quatre victimes, toutes membres d'une même famille, se rendaient vers la boutique du chef de famille aux environs de 20 heures lorsqu'un violent orage s'est brusquement abattu sur la localité. Un éclair d'une rare intensité a alors frappé directement le groupe.

Le bilan est particulièrement lourd. Kadiatou Sow et sa fille Assiatou ont succombé sur place à la violence de la décharge électrique. Les deux autres membres de la famille ont survécu, mais souffrent de graves brûlures et d'un important état de choc.

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Alertés, des habitants de la localité sont rapidement intervenus pour porter secours aux victimes avant leur évacuation vers l'hôpital régional de Kindia, où les deux blessés sont actuellement pris en charge.

Ce drame a provoqué une vive émotion au sein de la population de Wourédi. En cette saison des pluies, marquée par de fréquents orages, les autorités et les services spécialisés appellent régulièrement les populations à observer les consignes de prudence afin de limiter les risques liés à la foudre.

 

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