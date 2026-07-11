Congo-Kinshasa: Coupe du Congo - L'OC Les Élites crée la sensation et élimine l'AS V.Club

Lors des quarts de finale de la Coupe du Congo, l'OC Les Élites a signé un exploit retentissant en éliminant l'AS V.Club à l'issue d'une séance de tirs au but remportée 3-0.

Après une première période équilibrée, les Moscovites ont cru faire le plus difficile en ouvrant le score à la 75e minute grâce à Caleb Bwanondo, qui a transformé un penalty accordé après une faute de Kabeya Isco dans la surface de réparation.

Alors que l'AS V.Club semblait se diriger vers une qualification, l'OC Les Élites a fait preuve d'un remarquable esprit de combativité. Les efforts des hommes de l'OC Les Élites ont été récompensés à la 80e minute lorsque Kapongo a trouvé le chemin des filets pour remettre les deux équipes à égalité.

A la 88' Nkoy Ekofo donne l'avantage aux Elites pour les 2-1. V. Club égalise dans le temps additionnels.

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A la séance des tirs au but, les Élites s'imposent 3-0, validant leur billet pour le tour suivant.

Cette victoire est perçue comme l'une des grandes surprises de l'édition 2026, V.Club étant considéré comme un favori de la compétition.

La compétition se poursuit ce samedi 11 juillet 2026 au stade Tata Raphaël avec deux rencontres prometteuses :

AS Dauphin Noir vs FC Brutus à 13h00.

AS Simba vs AS Star de Bunia à 15h00.