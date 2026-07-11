Burundi: Consultations de Bujumbura - L'idée de la tenue d'un dialogue national en RDC refait surface

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire sur la radicalisation de la grève des médecins.

En effet, les activités sont fortement perturbées dans plusieurs établissements de santé publics de la RDC, notamment à Kinshasa et dans la province du Kwilu. Depuis mardi 7 juillet, les médecins ont entamé une phase de radicalisation de leur mouvement de grève à travers un arrêt total de travail, à l'appel du Syndicat national des médecins (SYNAMED), afin de contraindre le gouvernement à honorer les engagements pris dans le cadre du cahier des charges signé avec leur corporation il y a trois ans.

Selon le SYNAMED, toutes les provinces sont concernées par l'opération « Hôpitaux sans médecins », à l'exception du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, en raison du contexte sécuritaire et sanitaire qui y prévaut.

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En effet, ces provinces, en proie à l'activisme de groupes armés tels que l'AFC/M23 et les ADF, sont également confrontées à l'épidémie d'Ebola.

Cette opération d'arrêt complet de travail est prévue du 7 au 16 juillet 2026. Durant cette période, seuls les services d'urgence et les banques de sang continueront à fonctionner, précise le syndicat.

Ce mouvement s'inscrit dans la continuité d'une grève lancée le 24 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national.

Les professionnels de la santé attendent désormais un signal clair et des engagements concrets du Gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions sociales avant d'envisager toute reprise normale des activités.

1er sujet : L'idée de la tenue d'un dialogue refait surface après la réunion de Bujumbura entre l'opposition C64 et certaines confessions religieuses.

2ème sujet : La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour violations de plusieurs conventions internationales.

3ème sujet : Problématique de l'emploi des jeunes : Entre le diplôme, le chômage et l'emploie chez les jeunes en RDC, à Kinshasa 78 % des jeunes sont des chômeurs et vivent de la débrouille.

Invités :

-Donat Musema, Directeur général de la Radio communautaire IRIBA FM, émettant de Bukavu au Sud-Kivu.

-Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (ASADHO). Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH).

-Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Collette Brackman, journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal « Le Soir ».