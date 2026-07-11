Afrique de l'Est: Les États-Unis réaffirment leur coopération renforcée avec l'Éthiopie en matière de sécurité afin de promouvoir la paix dans la région

Addis Ababa — L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a réaffirmé l'engagement des États-Unis à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie pour promouvoir la paix et la stabilité régionales.

S'exprimant lors du Forum parlementaire international sur le renseignement et la sécurité (PI-SF) à Addis-Abeba, l'ambassadeur Massinga a souligné l'importance d'une coopération renforcée en matière de sécurité pour faire face aux menaces en constante évolution en Afrique de l'Est.

La nature de plus en plus interdépendante des défis mondiaux en matière de sécurité, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale, les cybermenaces et la traite des êtres humains, nécessite une collaboration institutionnelle solide et un partage d'informations soutenu, a fait remarquer l'ambassadeur.

L'ambassadeur Massinga a souligné que le renforcement des institutions de sécurité constituait un pilier fondamental pour garantir une paix et une stabilité durables en Éthiopie et dans l'ensemble de la région.

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Il a également réaffirmé la volonté de son pays d'approfondir son partenariat de longue date avec l'Éthiopie, en particulier dans les domaines de la technologie et de la sécurité, tout en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité comme principes directeurs de la relation bilatérale.

Des législateurs, des responsables des services de renseignement, des experts en cybersécurité, des décideurs politiques et des représentants d'organisations internationales du monde entier se sont réunis à Addis-Abeba à l'occasion du Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité, qui s'est déroulé sur deux jours.

Organisé par la Chambre des représentants du peuple éthiopienne, ce forum rassemble des parlementaires de plusieurs pays, des responsables d'institutions de renseignement et de sécurité, des spécialistes de haut niveau en cybersécurité, des représentants d'institutions financières internationales et d'entreprises technologiques afin de débattre des nouveaux défis mondiaux en matière de sécurité.

L'Éthiopie a été choisie pour accueillir cette rencontre en reconnaissance de son rôle diplomatique stratégique dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, ainsi que de son leadership croissant en matière de transformation numérique et de gouvernance technologique.

Le pays est la deuxième nation africaine, après le Kenya, à accueillir ce forum international.

S'adressant aux participants, l'ambassadeur Massinga a souligné que les menaces actuelles en matière de sécurité sont de plus en plus mondiales, interconnectées et en constante évolution, ce qui rend la coopération internationale plus essentielle que jamais.

Il a fait remarquer que les parlementaires ont un rôle crucial à jouer dans le renforcement de la sécurité nationale et régionale en adoptant une législation efficace, en allouant des ressources adéquates et en favorisant la coopération transfrontalière.

L'ambassadeur a ajouté que le partage d'informations en temps opportun reste indispensable pour lutter contre la cybercriminalité transnationale, le terrorisme et la traite des êtres humains.

M. Massinga a en outre mis en garde contre le fait que des accords opaques et des dispositifs liés à la surveillance peuvent présenter des risques pour la gouvernance et la souveraineté nationale, appelant à des cadres juridiques harmonisés, à une coopération renforcée entre les forces de l'ordre et à un partage transfrontalier accru des données.

Réitérant l'engagement de Washington envers son partenariat avec l'Éthiopie, l'ambassadeur a déclaré que les États-Unis étaient prêts à approfondir leur coopération pour relever les défis communs en matière de sécurité régionale et mondiale.

De son côté, le député américain Robert Pittenger a déclaré aujourd'hui à l'ENA que ce forum offrait à l'Éthiopie une tribune importante pour présenter la vision et les priorités de ses dirigeants à la communauté internationale.

Il s'est engagé à maintenir son soutien par le biais de la coopération technologique et de l'engagement législatif, soulignant que la gouvernance démocratique, l'innovation et la résilience institutionnelle sont des moteurs essentiels des opportunités économiques, de la création d'emplois, ainsi que de la paix et de la stabilité à long terme.