Ethiopie: Le TPLF, désormais interdit, compromet l'avenir de la prochaine génération de Tigray - L'ancien président de l'Assemblée nationale

Addis Ababa — Le Front populaire de libération du Tigray (TPLF), organisation interdite, sape l'avenir de la prochaine génération de Tigray par le biais de mécanismes institutionnels, a révélé l'ancien président de la Chambre de la Fédération, Keria Ibrahim.

Ce groupe interdit, opérant sous la bannière de la soi-disant alliance Tsimdo, collabore également activement avec le parti au pouvoir en Érythrée, le Soudan et des forces extrémistes locales, afin de maintenir l'Éthiopie dans un état de troubles perpétuels, a révélé l'ancienne présidente de la Chambre et membre du Conseil du Parti démocratique Simret.

Elle a en outre souligné que le groupe utilise l'accord de paix de Pretoria comme un écran de fumée pour gagner du temps en vue d'une nouvelle vague de conflits, infligeant ainsi des souffrances continues aux mères tigréennes.

Les déclarations de l'ancienne présidente de l'Assemblée interviennent à un moment où les observateurs et les organisations internationales expriment une inquiétude croissante quant au fait que la militarisation renouvelée, le recrutement forcé et l'escalade des tensions dans la région du Tigray pourraient compromettre l'accord de paix de Pretoria et replonger la région dans le conflit.

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Parmi ceux qui expriment leurs inquiétudes figure Human Rights Watch, qui a exhorté les autorités du Tigray à abroger le décret publié début juin 2026 accordant des pouvoirs étendus en matière de recrutement militaire obligatoire.

De même, la délégation de l'Union européenne en Éthiopie a exprimé sa profonde inquiétude face à la mise en place d'un conseil régional parallèle et à la conscription militaire dans la région du Tigray par les partisans de la ligne dure du TPLF.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ancienne présidente de la Chambre de la Fédération a déclaré que l'accord de paix de Pretoria avait constitué une véritable voie vers la paix en faisant taire les armes et en redonnant espoir à la population de la région.

Selon elle, le gouvernement fédéral a fidèlement mis en oeuvre l'accord en reconstruisant les infrastructures et les institutions publiques dévastées, jetant ainsi les bases permettant aux communautés de retrouver la stabilité et la vie normale.

Elle a ajouté que ces efforts, notamment la mise en place de l'administration régionale provisoire, ont permis le rétablissement rapide des services sociaux et économiques essentiels.

De plus, les anciens combattants ont été intégrés à des programmes de réinsertion et ont bénéficié d'un soutien financier afin de faciliter leur réintégration dans la vie civile.

Cependant, le groupe illégal a exploité le processus de paix dans le seul but de gagner du temps pour se remobiliser militairement.

Elle a ajouté que ce groupe avait dissous l'Administration provisoire, en convoquant de manière anticonstitutionnelle un conseil illégal à l'issue d'une élection bidon afin de mettre en place un gouvernement dépourvu de soutien populaire.

À l'heure actuelle, le groupe illégal du TPLF sape délibérément les perspectives d'avenir de la jeunesse du Tigray par le biais de mécanismes institutionnels, a souligné Mme Keria.

Elle a déclaré que ce groupe se préparait à une nouvelle vague de guerre en arrachant les enfants à leurs parents et en les entraînant à devenir des soldats.

Mme Keria a en outre noté qu'en concluant des alliances avec des acteurs internes et externes hostiles à l'Éthiopie, cette faction expose les civils du Tigray à de nouvelles épreuves.

Les mères, les jeunes et l'ensemble de la communauté tigréenne rejettent de plus en plus les actions de ce groupe et résistent à son programme destructeur.

Au-delà de son implication dans le commerce illicite d'or et d'autres minerais précieux via des réseaux étrangers, cette faction a fait passer clandestinement des jeunes tigréens pour qu'ils participent au conflit au Soudan, utilisant les recettes pour acheter des armes, a révélé l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale.

Malgré les critiques croissantes des citoyens et des organisations internationales, cette faction continue de pousser la région vers une instabilité grandissante, a-t-elle déclaré.

Keria a appelé les anciens des communautés traditionnelles, les organisations internationales et les partenaires mondiaux à unir leurs forces pour empêcher le programme destructeur de ce groupe criminel de s'imposer.

Elle a également souligné qu'en fermant les écoles dans toute la région et en contraignant les jeunes à rejoindre des camps d'entraînement militaire, cette faction sape systématiquement l'éducation de la prochaine génération.