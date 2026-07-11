Ethiopie: Le PI-SF est essentiel au renforcement de la gouvernance et de la coopération internationale en matière de sécurité - Le président de l'Assemblée nationale

Addis Ababa — Le président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Tagesse Chaffo, a déclaré que le Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité, qui se tient actuellement à Addis-Abeba pendant deux jours, arrive à point nommé et revêt une importance cruciale pour le renforcement de la gouvernance démocratique, de la responsabilité et de la coopération internationale en matière de sécurité.

Des parlementaires, des responsables des services de renseignement, des experts en cybersécurité et des décideurs politiques de 36 pays se sont réunis à Addis-Abeba à l'occasion du Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité (PI-SF).

Le Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité organise régulièrement des rencontres destinées aux parlementaires et aux responsables gouvernementaux du monde entier afin qu'ils puissent bénéficier de l'expertise d'éminents spécialistes dans des domaines tels que la lutte contre le financement du terrorisme, la cybersécurité, les investissements étrangers prédateurs, le partage de renseignements, la 5G, l'intelligence artificielle et d'autres sujets pertinents.

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Lors de l'ouverture du forum, le président de la Chambre des représentants, M. Tagesse, a souligné une évolution dans la manière dont le renseignement et la sécurité sont gérés à l'échelle mondiale : on s'éloigne des modèles qui considèrent le renseignement comme une fonction exclusivement exécutive pour s'orienter vers des systèmes qui reconnaissent le rôle des représentants élus, la confiance du public, la responsabilité, la légitimité démocratique et une gouvernance efficace en matière de sécurité.

Abordant la question du contexte sécuritaire au sens large, il a déclaré que les menaces actuelles sont de plus en plus complexes, interdépendantes et transnationales, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, les vulnérabilités en matière de santé publique et la cybercriminalité visant les infrastructures critiques.

Il a souligné que la Corne de l'Afrique, en particulier, continue de faire face à des défis multidimensionnels tels que l'extrémisme violent, les conflits prolongés, la migration irrégulière et les pressions liées au climat, avertissant que les groupes armés non étatiques exploitent les lacunes en matière de gouvernance et menacent la paix et le développement régionaux.

Des solutions africaines et une coopération régionale renforcée sont essentielles, et une paix durable nécessite des progrès dans les domaines de la sécurité, du développement et de la gouvernance -- et non pas uniquement des mesures de sécurité, a ajouté le président de l'Assemblée.

À cet égard, l'Éthiopie intensifie ses efforts pour lutter contre la traite et la migration irrégulière grâce à des cadres de gouvernance plus solides et à une coopération régionale renforcée, tout en favorisant une migration sûre, ordonnée et régulière et en démantelant les réseaux criminels.

Il a établi un lien entre la sécurité sanitaire et la stabilité nationale, en citant les enseignements tirés des récentes pandémies, qui montrent que des systèmes de santé résilients constituent des atouts stratégiques.

Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a mis en avant les investissements de l'Éthiopie dans les technologies qui façonneront l'avenir, notamment l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques, les écosystèmes d'innovation et le développement du capital humain -- guidés par des principes d'intelligence artificielle responsables et centrés sur l'humain.

M. Tagesse a déclaré que l'Éthiopie poursuivait son programme « Digital Ethiopia 2030 » afin de renforcer la cybersécurité et de bâtir un écosystème numérique sûr et fiable.

Le président de l'Assemblée nationale a ajouté que la sécurité énergétique et les minerais critiques apparaissaient comme des enjeux majeurs du XXIe siècle, appelant à une gouvernance guidée par l'équité, la transparence et la durabilité, ainsi qu'à des partenariats garantissant que les ressources se traduisent par une prospérité partagée plutôt que par une concurrence.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a déclaré que les menaces pour la sécurité étaient de plus en plus mondiales, interconnectées et en constante évolution, rendant la coopération internationale indispensable.

Selon lui, les parlementaires peuvent renforcer la sécurité en élaborant des lois, en allouant des ressources et en favorisant la coopération transfrontalière. À cet égard, le partage d'informations est essentiel pour lutter contre la cybercriminalité transnationale et les trafics.

L'ambassadeur Massinga a mis en garde contre les risques que peuvent présenter, pour la gouvernance et la souveraineté, les accords opaques et les dispositions liées à la surveillance, appelant à l'harmonisation des cadres juridiques, à un renforcement de la coopération entre les forces de l'ordre et à une amélioration du partage transfrontalier des données.

Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à approfondir leur partenariat avec l'Éthiopie face aux défis communs en matière de sécurité.

De son côté, le député américain Robert Pittenger a déclaré aux journalistes que ce forum offrait à l'Éthiopie l'occasion de présenter au monde entier l'orientation et les priorités de ses dirigeants.

Il s'est engagé à apporter son soutien par le biais d'outils technologiques et d'expertise législative, présentant la démocratie comme un moteur d'opportunités, de création d'emplois et de stabilité à long terme.

Le Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité est un forum international de premier plan dans le domaine de la sécurité, qui met en commun l'expertise et favorise la collaboration entre parlementaires et responsables gouvernementaux afin d'aider les alliés des États-Unis à mieux comprendre les menaces actuelles qui pèsent sur la sécurité mondiale, émanant d'États adversaires et de terroristes, tout en élaborant des solutions concrètes pour y faire face.

Il estime que les parlementaires, qui élaborent les lois et votent le budget de l'État, jouent un rôle essentiel dans cette mission.