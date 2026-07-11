Congo-Brazzaville: EMPGL - Une journée portes ouvertes à l'occasion du 80e anniversaire de l'établissement

Afin de permettre au public de découvrir ses infrastructures, de lui présenter les missions actuelles et imaginer le rôle futur des projets qu'elle porte, l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL), qui a totalisé 80 ans d'existence, a accueilli, le 10 juillet à Brazzaville, les grands anciens et enfants de troupe, les délégations des amicales et associations des anciens enfants de troupe d'Afrique, des invités et des familles ainsi que des journalistes dans ses locaux à l'occasion de sa journée portes ouvertes.

L'événement organisé sous le patronage du président des Anciens enfants de troupe (AET), président des AET d'Afrique, Rémy Ayayos Ikounga, a été marqué par une présentation institutionnelle de l'école, précédée d'un défilé militaire ainsi qui a pris fin par une visite guidée des lieux.

Outre cette visite des infrastructures de l'école, un vernissage de l'exposition de cent vingt photographies réparties en huit séries a eu lieu, constituant un moment exceptionnel, au cours duquel des anciens enfants de troupe ont signé à jamais leur appartenance à cette école.

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Rappelons qu'en 1944, la victoire des Alliés sur les pays de l'Axe est visible. Conscient du fait qu'il y aura besoin d'hommes pour la suite de la gestion des forces combattantes, le patron de la France libre se met à rechercher de nouveaux hommes qui peupleront l'armée française de l'après-guerre. En Afrique équatoriale, dite « française » (AEF), cela n'a rien de nouveau. Le colonisateur s'appuie sur les populations locales depuis plusieurs décennies.

Bien que la Conférence de Brazzaville de décembre 1944 soit restée muette sur les installations militaires en AEF, on assiste, en 1946, à la création, à Brazzaville, de l'Ecole indigène d'enfants de troupe en AEF-Cameroun, qui sera rebaptisée Ecole militaire préparatoire Général-Leclerc.

Le parcours exceptionnel de cette installation militaire se découpe en trois étapes : la période coloniale (de 1946 à 1963), la période des indépendances africaines (de 1963 à 1970) et la période nationale (de 1970 à nos jours).

En un peu plus de sept décennies d'existence, l'EMPGL a formé plus de cinq mille élèves, dont plusieurs sont devenus de hauts cadres civils ou militaires, en République du Congo ou dans les pays de l'ancienne communauté AEF, mais aussi au Bénin, au Sénégal, anciennes colonies de l'Afrique occidentale « française » (AOF). Aujourd'hui, l'école a élargi sa vocation panafricaine et accueille les élèves de 9 pays africains.

En définitive, officiellement ouverte le 6 mars 1946, cette école a totalisé 80 ans d'existence le 6 mars 2026.