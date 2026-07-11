Ile Maurice: Le football est né en Chine - Mais a été inventé en Amérique centrale

La finale de la Coupe du monde de football est l'événement le plus suivi de la planète avec 1,5 milliard de téléspectateurs. Si l'Angleterre a codifié les règles au 19e siècle, le jeu de balle cuju avec des filets date du 3e siècle avant notre ère, très exactement en Chine . Mais les précurseurs de ce sport d'équipe remonte à l'Antiquité chez les Mayas sous une forme ancestrale datant de 3 500 ans. Importé au Japon il y a 1300 ans, ce jeu porte le nom de kemari et y existe encore.

Les Grecs et ensuite les Romains pratiquaient un jeu de balle, la soule, qui prit son essor au Moyen Âge. Mais revenons au cuju en Chine. Les joueurs en cercle se passaient la balle sans qu'elle ne touche le sol. Ils jonglaient et se passaient la balle sans compétition aucune. Une sorte d'entraînement physique destiné aux militaires.

Mésoamérique ou Amérique centrale

Cette aire géographique et culturelle précolombienne comprend des pays comme le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador et le Costa Rica... Pour simplifier, il s'agit de l'Amérique centrale, où de nombreux peuples vivaient, comme les Mayas et les Aztèques. Ils pratiquaient un sport avec une lourde balle fabriquée à partir de substances dérivées de la résine d'arbres. Un jeu populaire portant différents noms.

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Le jeu consistait à garder la balle en la frappant avec les parties du corps, y compris les fesses ou avec l'aide de battes. Pas question d'utiliser les pieds ou les mains. La balle en caoutchouc qu'on frappait pesait sept kilos. Elle pouvait provoquer des blessures et parfois la mort. Un joueur qui réussissait à passer la balle à travers un anneau placé en hauteur dans le camp adverse sortait victorieux.

Le jeu revêtait un caractère sacré et servait à éviter la guerre entre les civilisations mésoaméricaines. C'est de cette façon que les Aztèques réglaient leurs crises diplomatiques. Chez les Mayas, les perdants, lors de certaines parties rituelles, étaient même sacrifiés. Ils pouvaient même être décapités. Dans cette zone géographique, on a dénombré jusqu'à 1 300 terrains.

La «soule» médiévale

Le football actuel trouve ses racines dans la soule médiévale, sport violent et sans règles pratiqué dans les îles britanniques et le nord de la France, entre les villages des deux côtés de la Manche. Il arrive en Angleterre au moment de la conquête normande des îles, notamment lors de la fameuse bataille d'Hastings, en 1066. C'est au XVe siècle que le calcio florentin définit certaines règles en Italie. Dix-sept joueurs s'affrontent sur un terrain rectangulaire et marquent des buts durant une partie qui dure 50 minutes. Il mélange football, rugby et lutte, mais disparaîtra avant le XVIIIe siècle puisqu'il n'était pratiqué que par les nobles de 18 à 45 ans.

En revanche, la soule médiévale va perdurer. D'une grande brutalité, elle est très populaire jusqu'au début du XIXe siècle. Le ballon de cuir gonflé se répand en France au XVIe siècle et, par la suite, dans les îles britanniques. Le nombre de joueurs est indéfini, de même que les limites du terrain. Sans règles précises, la soule est surtout pratiquée par les classes populaires, tandis que les gentlemen s'abstiennent. Au XVIIe siècle, elle sera même interdite dans certaines villes, mais parviendra jusqu'en Amérique du Nord par le biais des colons britanniques.

Ce sera donc au début du XIXe siècle que le football connaîtra ses premières règles à Cambridge, en Angleterre, en 1848. La Football Association sera créée en 1863. The Laws of the Game sont largement inspirées de celles de Cambridge. La FIFA est fondée à Paris en 1904 par sept pays européens. Un tournoi de football figure même dans les Jeux olympiques de 1900, année également de la première participation olympique du football. La première Coupe du monde est organisée en 1930 et est remportée par l'Uruguay.

L'école britannique

La soule, sport du peuple, prendra le nom de football. Les gentlemen commencent à s'y intéresser puisqu'on y fait référence à Eton en 1831. C'est à travers l'éducation sportive dans les grandes écoles anglaises que l'on adopte un terrain clos à Eton, Rugby, Westminster... Cependant, la Highway Act de 1835 interdit le folk football du peuple sur les routes. Mais le nombre de pratiquants ne cessera de gonfler.

Le premier code de Cambridge eut du mal à s'imposer, car chaque école avait ses propres règles. Il a fallu créer un code général pour le football, inspiré par le cricket, très populaire, plutôt que par le baseball américain. Sept heures de débats furent nécessaires pour unifier les différentes règles, aboutissant à leur unification par la Football Association à la fin du XIXe siècle.

Avant cette unification, les règles de 1857, à Sheffield, par exemple, prévoyaient 16 joueurs contre 16 dans le nord de l'Angleterre et les Midlands. En 1863, on interdit les coups de pied portés aux adversaires et le port du ballon à la main. En 1866, la durée d'un match est fixée à 90 minutes. La première FA Challenge Cup est disputée en 1872. La taille du ballon et son poids sont fixés selon des normes précises. Un grand changement dans le jeu, qui était surtout un dribbling game très individualiste. Le passing game s'impose en 1880, huit ans après le premier championnat. Le professionnalisme s'impose en 1885 dans le football.

L'Angleterre, à cette époque, était coupée en deux : l'élite du Sud et le Nord industriel. Arsenal apparaît pour la première fois à Londres en 1891. En 1920, démarrent les matches entre les fédérations de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande. Il aura fallu l'intervention de la FA en 1882 pour que les règles du dribbling et du passing fusionnent enfin. Il est étonnant de constater que la Grande-Bretagne n'a pas réellement exporté le football dans l'Empire britannique.

Ceci explique la grande popularité du cricket en Inde, au Pakistan, en Australie... Le football fera la conquête de l'Amérique du Sud par l'intermédiaire des nombreux travailleurs britanniques venus s'occuper de l'installation des chemins de fer. L'Europe de l'Est suivra l'exemple de celle de l'Ouest.

Aujourd'hui, même le football féminin gagne du terrain sur divers continents comme l'Europe, les deux Amériques et l'Afrique. L'Angleterre reste le pilier fondateur des règles du football moderne, mais les tout premiers à jouer au ballon dans l'histoire restent la Chine et, surtout, l'Amérique centrale. Le foot, pour le monde entier, c'est le... pied !

Boul kas kot! (ancien jeu local des enfants)